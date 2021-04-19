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Spor Türk sporunun acı günü Esat Delihasan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Türk sporunun acı günü: Esat Delihasan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Haber Merkezi DHA
Türk sporunun acı günü: Esat Delihasan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Merhum Esat Delihasan

Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı görevini 2008 yılından beri yürüten Esat Delihasan, 11 Nisan tarihinde koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. 52 yaşındaki Delihasan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Federasyon acı haberi duyurdu

Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

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