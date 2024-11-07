Türk Telekom Kenneth Smith'i transfer etti

Kenneth Smith
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 31 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Kenneth Smith'i renklerine bağladığını duyurdu.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Kenneth Smith'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kenneth 'Speedy' Smith artık Ankara basketbolu için ter dökecek. Ailemize hoş geldin." ifadesi kullanıldı.
31 yaşındaki oyun kurucu, bu sezon İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımında forma giydiği 11 maçta 7,5 sayı ve 4,4 asist ortalamasıyla oynadı.
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