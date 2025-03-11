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Türkiye-Macaristan maçının bilet fiyatları belli oldu

Türkiye-Macaristan maçının bilet fiyatları belli oldu

15:5511/03/2025, Salı
AA
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Karşılaşmanın kapalı gişe oynanaması bekleniyor.
Karşılaşmanın kapalı gişe oynanaması bekleniyor.

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile RAMS Park'ta oynayacağı maçın bilet fiyatları açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında 20 Mart Perşembe günü Macaristan'ı konuk edeceği müsabakanın "öncelikli bilet" satışları başladı.


Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından, sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.


RAMS Park'taki maçın genel bilet satışları ise yarın saat 13.00'te başlayacak.


Futbolseverler, biletleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alabilecek.


Karşılaşmanın bilet fiyatları 2750, 2000, 1750, 1500, 1250 ve 1000 lira olarak belirlendi.








#A Milli Takım
#Macaristan
#Uluslar Ligi

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