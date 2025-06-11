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Türkiye plaj voleybolu ilk maçında mağlup

Türkiye plaj voleybolu ilk maçında mağlup

17:0111/06/2025, Çarşamba
AA
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Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025
Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabı ilk maçında Türkiye rakibi İtalya'ya 2-0 mağlup oldu.

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabında Türkiye, erkeklerde İtalya'ya 2-0 yenildi.


Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın ön eleme maçlarında erkeklerde Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi.


Sacit Kurt-Ahmet Can Tür ikilisi, Enrico Rossi-Marco Viscovich çiftiyle karşılaştı. Milli sporcular, rakiplerine 21-14 ve 21-14'lük setlerle 2-0 mağlup oldu.




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