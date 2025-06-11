Türkiye plaj voleybolu ilk maçında mağlup

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabı ilk maçında Türkiye rakibi İtalya'ya 2-0 mağlup oldu.
Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabında Türkiye, erkeklerde İtalya'ya 2-0 yenildi.
Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın ön eleme maçlarında erkeklerde Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi.
Sacit Kurt-Ahmet Can Tür ikilisi, Enrico Rossi-Marco Viscovich çiftiyle karşılaştı. Milli sporcular, rakiplerine 21-14 ve 21-14'lük setlerle 2-0 mağlup oldu.