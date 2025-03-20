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Türkiye U20 0-3 İtalya U20

Türkiye U20 0-3 İtalya U20

20:1020/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Türkiye - İtalya maçından kare.
Türkiye - İtalya maçından kare.

UEFA 20 Yaş Altı Elit Lig müsabakasında Türkiye sahasında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. İtalya'ya galibiyeti getiren golleri Berenbruch, Caprini ve Kevin attı. Maçın özet görüntülerine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA 20 Yaş Altı Elit Lig müsabakasında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.


Pendik Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında İtalya, 38. dakikada Berenbruch'ün golüyle devreyi 1-0 önde tamamladı.


Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan İtalya, 50. dakikada Caprini'yle farkı 2'ye çıkardı.


Müsabakanın uzatma dakikalarında soldan kullanılan serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Kevin, yakın mesafeden sert bir şutla maçın skorunu tayin etti: 0-3.


6. maçında 4. mağlubiyetini alan 20 Yaş Altı Milli Takımı, 2 puanda kaldı. İtalya ise puanını 13'e yükseltti.


TÜRKİYE U20 - İTALYA U20 MAÇ ÖZETİ
Türkiye U20 - İtalya U20 maçının özetini izlemek için


#Türkiye U20
#İtalya U20
#U20 Elit Lig

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