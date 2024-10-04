Türkiye ve Azerbaycanlı gazeteciler arasında “Dostluk Maçı” düzenleniyor

Dostluk ve kardeşliğin pekişmesi ve iki ülke gazetecileri arasında kültürel iletişimin artması amacıyla düzenlenecek dostluk maçı için başta TRT ve Anadolu Ajansı olmakla Türkiye’nin çeşitli yayın kuruluşlarından gazeteciler Bakü’ye teşrif edecek.





Dostluk maçı için Türkiye’den gelen gazeteciler 3 gün başkent Bakü’de konaklayarak hem maç yapacak hem de Bakü’yü ziyaret ederek şehrin kültürel zenginlikleriyle tanışımış olacaklar.





5 Ekim’de Bakü’de düzenlenecek dostluk maçını profesyonel hakemler idare edecek.



