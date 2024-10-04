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Türkiye ve Azerbaycanlı gazeteciler arasında “Dostluk Maçı” düzenleniyor

Türkiye ve Azerbaycanlı gazeteciler arasında “Dostluk Maçı” düzenleniyor

Haber Merkezi
16:344/10/2024, Cuma
G: 4/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Türkiye ve Azerbaycan’lı gazeteciler arasında “Dostluk Maçı” düzenleniyor
Türkiye ve Azerbaycan’lı gazeteciler arasında “Dostluk Maçı” düzenleniyor

8 Kasım’da Azerbaycan'da kutlanacak olan Zafer Bayramı dolayısıyla Azerbaycan ve Türkiye medya çalışanları arasında "Kardeşlik Maçı" adı altında dostluk maçı düzenlenecek.

Dostluk ve kardeşliğin pekişmesi ve iki ülke gazetecileri arasında kültürel iletişimin artması amacıyla düzenlenecek dostluk maçı için başta TRT ve Anadolu Ajansı olmakla Türkiye’nin çeşitli yayın kuruluşlarından gazeteciler Bakü’ye teşrif edecek.


Dostluk maçı için Türkiye’den gelen gazeteciler 3 gün başkent Bakü’de konaklayarak hem maç yapacak hem de Bakü’yü ziyaret ederek şehrin kültürel zenginlikleriyle tanışımış olacaklar.


5 Ekim’de Bakü’de düzenlenecek dostluk maçını profesyonel hakemler idare edecek.


Türkiye ve Azerbaycan’lı gazeteciler arasında düzenlenecek dostluk maçı organizasyonu sonraki süreçte Türk Cumhuriyetlerinin diğer ülkelerinden gazetecileri de kapsayacak.

#Türkiye
#Azerbaycan
#Dostluk maçı

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