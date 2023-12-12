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Spor

Türkiye'de futbol ligleri süresiz olarak ertelendi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrasında yaptıkları toplantının kararlarını açıkladı. Büyükekşi, futbol liglerinin süresiz olarak ertelendiğini söyledi ve sorumluların en ağır cezayı alacğını belirtti.

01:31 - 12/12/2023 Salı
Güncelleme: 02:00 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrasında yaptıkları toplantı sonrasında ligleri ertelediklerini duyurdu.

Mehmet Büyükekşi'nin yaptığı açıklamalar şöyle;

"Alçak saldırıyı yapanlar, bunu sadece Halil Umut Meler'e yapmadılar. Bu, Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır."

"Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır."

"Hakemler de insan. Bu kadar tekmeler, yumruklar atacak şekilde hiçbir insana yapılamaz. Son verelim artık. Tüm kamuoyu, sosyal medya, hakem yorumcuları, başkanlar, teknik direktörler... Lütfen yeter artık. Türk futbolunun marka değerini daha fazla düşürmeyelim ve Türk futbolunu rezil etmeyelim."

"Liglerin süresiyle ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız. Yarın hakemimizi bir ziyaret edelim."




#Süper Lig
#TFF
#Halil Umut Meler
41 dakika önce
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