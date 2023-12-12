Türkiye'de futbol ligleri süresiz olarak ertelendi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrasında yaptıkları toplantı sonrasında ligleri ertelediklerini duyurdu.
"Alçak saldırıyı yapanlar, bunu sadece Halil Umut Meler'e yapmadılar. Bu, Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır."
"Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır."
"Hakemler de insan. Bu kadar tekmeler, yumruklar atacak şekilde hiçbir insana yapılamaz. Son verelim artık. Tüm kamuoyu, sosyal medya, hakem yorumcuları, başkanlar, teknik direktörler... Lütfen yeter artık. Türk futbolunun marka değerini daha fazla düşürmeyelim ve Türk futbolunu rezil etmeyelim."
"Liglerin süresiyle ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız. Yarın hakemimizi bir ziyaret edelim."