UEFA açıkladı: Kosova ile Rusya takımları arasında eşleşme olmayacak
AVRUPA LİGLERİ

UEFA açıkladı: Kosova ile Rusya takımları arasında eşleşme olmayacak

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Kosova ve Rusya takımlarının güvenlik riski sebebiyle yeni bir karar alınıncaya kadar Avrupa kupalarında eşleşemeyeceklerini açıkladı.

Haber Merkezi AA
UEFA'nın bayrağı

UEFA'nın bayrağı

Kosova ile Rusya futbol takımları güvenlik risklerinden dolayı Avrupa kupalarında birbirlerine rakip olamayacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Kosova ve Rusya'nın takımları güvenlik riski sebebiyle yeni bir karar alınıncaya kadar UEFA organizasyonlarında eşleşemeyecekler" ifadesi kullanıldı.

EURO 2021 maçları tarafsız sahada oynanacak

Açıklamada ayrıca, 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda eşleşen iki ülke milli takımlarının maçlarının ise tarafsız sahalarda oynanacağı duyuruldu.

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