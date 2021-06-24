UEFA deplasman golü kuralını kaldırdı: Artık beraberlikle tur atlanamayacak

UEFA, uzun süredir gündemde olan deplasman golü kuralıyla ilgili kararını açıkladı. Buna göre artık hiçbir takım kazanamadan tur atlayamayacak.
UEFA, ayrıca takımların iki maç sonunda eşit gol atmaları durumunda maçın uzatmalara gideceğini uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde sonucu penaltıların belirleyeceğini belirtti.
- UEFA'nın açıkladığı kural, yeni sezonla birlikte Konferans Ligi, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gibi tüm organizasyonların eleme müsabakalarında geçerli olacak.
Mevcut kural ne diyor?
- Deplasman golleri kuralı, futbol ve diğer sporlarda, çift maçlı eliminasyon sistemiyle oynanan turlarda eşitliği bozmak için kullanılan bir yöntem. Deplasman golleri kuralına göre, iki maç toplamında sonuçlar eşitse, deplasmanda daha fazla gol atan takım kazanır.
Deplasman golü kuralı kaldırılmalı mı?
Deplasman golü kuralı kaldırılmalı mı?— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 5, 2019