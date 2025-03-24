Türkiye Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldi.
UEFA Uluslar Ligi yarı final, final ve üçüncülük maçlarına ev sahipliği yapacak ülke belli oldu. Yapılan açıklamaya göre müsabakalar Almanya'nın Münih ve Stuttgart şehirlerinde oynanacak.
UEFA Uluslar Ligi yarı final, final ve üçüncülük maçlarına Almanya'nın Münih ve Stuttgart kentleri ev sahipliği yapacak. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'daki final maçı Allianz Arena'da oynanacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final ve final maçlarının programı şöyle:
UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final ve final maçlarının programı şöyle:
Yarı final:
4 Haziran: Almanya-Portekiz (Allianz Arena)
5 Haziran: İspanya-Fransa (Stuttgart Arena)
Üçüncülük maçı:
8 Haziran: (Stuttgart Arena)
Final:
8 Haziran: (Allianz Arena)
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