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UEFA'dan Dilan Deniz Gökçek'e görev

UEFA'dan Dilan Deniz Gökçek'e görev

20:1217/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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UEFA gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek
UEFA gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde yarın oynanacak Bayern Münih-Olimpik Lyon maçında UEFA gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek görev yapacak.

UEFA gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde yarın oynanacak Bayern Münih-Olimpik Lyon maçında görev yapacak.


Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Dilen Deniz Gökçek'in gözlemciliğini yapacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Olatz Rivera Olmedo yönetecek.


Almanya'nın Münih kentindeki Bayern Kampüs Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.




#UEFA
#UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
#Dilan Deniz Gökçek

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