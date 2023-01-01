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Spor

VAR konuşmaları canlı yayınlanacak

Uluslararası Futbol Birliği (IFAB) Yönetim Kurulu, VAR ile ilgili önemli bir karar aldı. Artık VAR konuşmaları canlı olarak yayınlanacak.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
10:45 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
VAR odasından görüntü

VAR odasından görüntü

Futbol oyun kurallarını belirleme veya değiştirme yetkisine sahip tek kurum olan Uluslararası Futbol Birliği (IFAB) Yönetim Kurulu'nun Yıllık İş Toplantısı Londra'da Wembley Stadı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda VAR ile ilgili önemli bir karar çıkarken, beyin sarsıntılarında geçici oyuncu değişikliği önerisi ise kabul edilmedi.


Saati durdurma önerisi kabul edilmedi

Kabul edilmeyen bir diğer öneri ise oyuncu değişiklikleri ile VAR kontrolleri sırasında ve gol atılması sonrası oyun tekrar başlayana kadar geçen zamanda hakemin saati durdurması önerisi oldu.


VAR konuşmaları canlı yayınlanacak

IFAB Yönetim Kurulu VAR sistemi ile ilgili önemli bir karar aldı ve VAR ile hakemin nihai kararının stat hoparlörleri ve TV ekranlarından hakem tarafından sesli olarak duyurulması kararı aldı. Bu kararlar şu anda yalnızca stat skorboardları ile TV ekranlarından yazılı olarak duyuruluyor. Yönetim Kurulu 1 Şubat günü başlayacak Kulüpler Dünya Kupası ve Haziran ayında başlayacak Kadınlar Dünya Kupası gibi uluslararası organizasyonlarda 1 yıl boyunca test edilecek.



#VAR kayıtları
#IFAB
#VAR
1 saat önce
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VAR konuşmaları canlı yayınlanacak
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