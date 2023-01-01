VAR konuşmaları canlı yayınlanacak

Futbol oyun kurallarını belirleme veya değiştirme yetkisine sahip tek kurum olan Uluslararası Futbol Birliği (IFAB) Yönetim Kurulu'nun Yıllık İş Toplantısı Londra'da Wembley Stadı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda VAR ile ilgili önemli bir karar çıkarken, beyin sarsıntılarında geçici oyuncu değişikliği önerisi ise kabul edilmedi.

Kabul edilmeyen bir diğer öneri ise oyuncu değişiklikleri ile VAR kontrolleri sırasında ve gol atılması sonrası oyun tekrar başlayana kadar geçen zamanda hakemin saati durdurması önerisi oldu.

IFAB Yönetim Kurulu VAR sistemi ile ilgili önemli bir karar aldı ve VAR ile hakemin nihai kararının stat hoparlörleri ve TV ekranlarından hakem tarafından sesli olarak duyurulması kararı aldı. Bu kararlar şu anda yalnızca stat skorboardları ile TV ekranlarından yazılı olarak duyuruluyor. Yönetim Kurulu 1 Şubat günü başlayacak Kulüpler Dünya Kupası ve Haziran ayında başlayacak Kadınlar Dünya Kupası gibi uluslararası organizasyonlarda 1 yıl boyunca test edilecek.