Virtus Bologna'da Ivanovic dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Luca Banchi'nin istifa ettiği belirtilirken yerine Dusko Ivanovic ile anlaşma sağlandığı bildirildi. Ivanovic, kariyeri boyunca Limoges, Baskonia, Barcelona, Panathinaikos, Khimki, Beşiktaş ve Kızılyıldız'da çalıştı.