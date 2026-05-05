Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Wembanyama'dan blok rekoru

Wembanyama'dan blok rekoru

13:275/05/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Wembanyama performansıyla maça damga vurdu.
Wembanyama performansıyla maça damga vurdu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Minnesota Timberwolves, Victor Wembanyama'nın 12 blokla tarihe geçtiği maçta San Antonio Spurs'ü 104-102 yendi.

NBA'de Timberwolves, Spurs'ü 104-102 mağlup etti.


Frost Bank Center'daki NBA Batı Konferansı yarı final ilk maçında Spurs'e konuk olan Timberwolves, Julius Randle'ın 21 sayı, 10 ribaunt ve Anthony Edwards'ın 18 sayılık performansıyla kazanarak seride 1-0 öne geçti.


Spurs'te ise Victor Wembanyama'nın 11 sayı, 15 ribaunt, 12 blokluk "triple-double" performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Dylan Harper 18, Stephon Castle ve Julian Champagnie 17'şer sayı attı.


Bu performansıyla birçok rekoru ele geçiren Wembanyama, NBA play-off tarihinde 1973-1974 sezonundan beri bir maçta en çok blok üreten, bir müsabakada blokla "triple-double" yapan en genç oyuncu (22 yaş, 120 gün) ve bir karşılaşmada 10 sayı, 15 ribaunt, 10 blok ve üstü istatistiklerini yakalayan ilk isim oldu.




#NBA
#Minnesota Timberwolves
#San Antonio Spurs
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arsenal - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, maç saat kaçta?