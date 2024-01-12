Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa’da ilk olarak İtalya Serie A’da kullanılmaya başlanan yarı otomatik ofsayt sisteminin ikinci yarıdan itibaren Trendyol Süper Lig’de de uygulanacağını açıkladı. TFF’den yapılan duyuruda, 20 Süper Lig stadyumunda altyapı ve kurulumların tamamlandığı aktarılırken, kontrol sürelerinin ise saniyelere indirilmesi amaçlandığı belirtildi.





Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin tanıtım videosu:





TFF, yarı otomatik ofsayt sistemini tanıttı👇



✅20. hafta maçlarından itibaren kullanılmaya başlanacak.

✅Çok kısa sürede taranan görüntü maçın hakemine VAR monitörü aracılığıyla izletilerek maçın hakeminin kısa sürede karar vermesi sağlanacak. pic.twitter.com/i5gSFR606f — SPOR (@yenisafakspor) January 12, 2024





TFF’nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:





“FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey turnuvalarda ve Serie A’da kullanılan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısından itibaren Türkiye’de de kullanılmaya başlanacak. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi böylece Avrupa liglerinde İtalya’dan sonra ilk kez Türkiye’de kullanılmış olacak.





20 Süper Lig stadyumunda altyapı kurulumları tamamlandı





Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapan stadyumlarda altyapı ve kamera kurulumları tamamlanan, testleri yapılan, TFF VAR Danışmanı Pawel Gill ve MHK yetkilileri ve hakemlerle eğitimleri uygulanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig’in ikinci devresinin başlangıcı olan 20. hafta maçlarından itibaren kullanılmaya başlanacak.





3 dakikayı bulan uygulama süresi saniyelere indirilecek

Stadyumlarda bulunan kameralar aracılığı ile iskelet sistemlerinin 29 farklı noktasından taranan futbolcuların görüntüleri eş zamanlı şekilde VAR Merkezi’ne ulaştırılacak. Çok kısa sürede taranan görüntü maçın hakemine VAR monitörü aracılığıyla izletilerek maçın hakeminin kısa sürede karar vermesi sağlanacak. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi tarafından taranan görüntü sayesinde oluşan karar, 3 boyutlu animasyon oluşturularak yayıncı kuruluş aracılığıyla maçı izleyenlere de gösterilecek.





Türk Telekom’dan teknolojik altyapı desteği

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig kulüplerinin stadyumlarına ve TFF VAR Merkezi’ne Türk Telekom’un güçlü fiber internet altyapısı ve teknoloji desteği ile kuruldu. Uzun yıllardır Türk futboluna destek veren Türk Telekom, ülkemiz futbolunun dijital dönüşümüne ve yeni teknolojilerin Türk futboluna kazandırılmasında önemli rol oynuyor."











