Yenidoğu Okulları öğrencisi güreşte Dünya Şampiyonu oldu: YETEV Başkanı Bilal Erdoğan plaket verdi

"Yusuf kardeşimiz 2 yıldır Dünya Şampiyonu oluyor. Bu sene de bizi gururlandırdı, bayrağımızı göndere çektirdi, İstiklal Marşı'nı okuttu. Kardeşimizi tebrik ediyoruz. Biz okullarımızda, bu tür sporcu kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kendisini ve ailesini tebrik ediyorum. Daha nice başarılar getirecekler. Allah güç kuvvet versin."