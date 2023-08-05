Yenidoğu Okulları öğrencisi güreşte Dünya Şampiyonu oldu: YETEV Başkanı Bilal Erdoğan plaket verdi

Bilal Erdoğan, YETEV Okulları bünyesinde Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yapılan anlaşmayla başarılı sporcuları eğitim dönemlerinde desteklediklerini söyledi.
İstanbul’da düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 110 kg’da mücadele eden Yenidoğu Okulları öğrencisi Cemal Yusuf Bakır, finalde rakibini yenerek Dünya Şampiyonu sahibi oldu. YETEV Okulları Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, altın madalya kazanan başarılı güreşçiye plaket verdi.
"Okullarımızda sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz"
Palet Okulları Çamlıca Kampüsü'nde düzenlenen törene, Necmeddin Bilal Erdoğan, YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, şampiyon güreşçi Cemal Yusuf Bakır ve okul yöneticileri katıldı.
Törende konuşan Erdoğan, YETEV Okulları bünyesinde Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yapılan anlaşmayla başarılı sporcuları eğitim dönemlerinde desteklediklerini vurguladı.
Şampiyon sporcunun babadan güreşçi olduğunu ve 3 kardeşinin de güreşle ilgilendiğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: