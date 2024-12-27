Yerliler lige yabancı kaldı!

Süper Lig'in 17 haftalık ilk aşamasında hakemler 57 kez beyaz noktayı gösterirken, kullanılan penaltıların 44'ü golle sonuçlandı, 13 tanesi ise kaçtı. Ligde yer alan 19 takım da en az bir kez penaltı kullandı. Lehine en çok penaltı verilen takımlar Samsunspor, Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor oldu. Bu takımlar, ligin ilk yarısında 5'er penaltı kullandı. Trabzonsporlu Simon Banza ve Beşiktaşlı Ciro Immobile, topun başına geçtikleri 5 penaltının 5'ini de gole çevirdi. Kasımpaşa aleyhine 8 penaltı verilirken, bunların 5'i golle sonuçlandı. TÜMOSAN Konyaspor 7 ve Galatasaray ile Hatayspor aleyhine de 6 kez penaltı kararı verildi.