Yerliler lige yabancı kaldı!

İlk bölümü 17. hafta maçlarıyla sona eren Süper Lig’de şu ana kadar 153 müsabaka oynandı. Ligde yer alan 19 takım, söz konusu karşılaşmalarda toplam 479 futbolcuya şans tanırken, yerli oyuncu sayısı yabancıların gerisinde kaldı.
Trendyol Süper Lig'e 17. hafta maçlarının ardından ara verilirken, geride kalan bölümde 19 takımda toplam 479 futbolcu süre buldu. İlk bölümü, oynanan 17. hafta maçlarıyla sona eren ligde şu ana kadar 153 müsabaka oynandı. Ligde yer alan 19 takım, söz konusu müsabakalarda toplam 479 futbolcuya forma şansı tanıdı. Süper Lig'in ilk bölümünde süre bulan yabancı futbolcu sayısı ise, yerli oyuncucuları geride bırakmış durumda. Futbol takımlarının ilk 17 haftada forma verdiği 479 futbolcunun 222'si yerli, 257'si ise yabancı isimlerden oluştu.
67 FARKLI ÜLKE
Fenerbahçe, Eyüpspor, Bodrum FK ve Adana Demirspor, yerli futbolculara yabancılara göre daha fazla şans verdi. 17 haftalık ilk bölümde 67 farklı ülkeden 257 yabancı futbolcu forma giydi. Yabancılar arasında 21 oyuncuyla Brezilyalılar çoğunlukta yer aldı. Sambacıları 17 futbolcuyla Portekizliler, 12'şer oyuncuyla Fransız ve Nijeryalılar takip etti.
Bu sezon 13 penaltı kaçtı
Süper Lig'in 17 haftalık ilk aşamasında hakemler 57 kez beyaz noktayı gösterirken, kullanılan penaltıların 44'ü golle sonuçlandı, 13 tanesi ise kaçtı. Ligde yer alan 19 takım da en az bir kez penaltı kullandı. Lehine en çok penaltı verilen takımlar Samsunspor, Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor oldu. Bu takımlar, ligin ilk yarısında 5'er penaltı kullandı. Trabzonsporlu Simon Banza ve Beşiktaşlı Ciro Immobile, topun başına geçtikleri 5 penaltının 5'ini de gole çevirdi. Kasımpaşa aleyhine 8 penaltı verilirken, bunların 5'i golle sonuçlandı. TÜMOSAN Konyaspor 7 ve Galatasaray ile Hatayspor aleyhine de 6 kez penaltı kararı verildi.