Yiğidolar Analyaspor'a hazırlanıyor

Ligde dün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşan Yiğidolar, ara vermeden Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde, gerçekleştirilen antrenman, koordinasyon ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından 7’ye 7 oyun oynayan Yiğidolar, yarım sahada yapılan maçla günü tamamladı. Kasımpaşa maçında 90 dakika forma giyen oyuncular ise yenileme çalışması yaptı.
Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Antalyaspor ile Sivasspor, haftanın açılış maçında 29 Kasım Cuma günü saat 20.00’de Antalya Stadyumu’nda karşılaşacak.
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