Yiğidolar Analyaspor'a hazırlanıyor

Ligde dün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşan Yiğidolar, ara vermeden Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde, gerçekleştirilen antrenman, koordinasyon ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından 7’ye 7 oyun oynayan Yiğidolar, yarım sahada yapılan maçla günü tamamladı. Kasımpaşa maçında 90 dakika forma giyen oyuncular ise yenileme çalışması yaptı.