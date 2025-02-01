Yolunuz açık olsun

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Son 16 Turu’na kalmak için oynayacakları play-off'taki rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Hollanda’nın AZ Alkmaar; sarı-lacivertliler ise Belçika’dan Anderlecht ile eşleşti. Galatasaray ilk maçını deplasmanda, rövanşı ise İstanbul'da oynayacak. Sarı-kırmızılılar, turu geçmesi halinde ise son 16 turunda ingiliz kulüpleri Manchester United veya Tottenham takımlarından biriyle karşılaşacak.

Fenerbahçe, ilk maçını İstanbul'da rövanşı ise deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler, turu geçmesi durumunda son 16'da Yunan ekibi Olympiakos ya da İskoç takımı Rangers ile kozlarını paylaşacak.

PLAY-OFF MAÇLARI 13 VE 20 ŞUBAT TARİHLERİNDE

Play-off maçlarının ardından yeniden kuralar çekilerek son 16'daki kesin eşleşmeler belirlenecek. Finali 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak olan UEFA Avrupa Ligi'nde play-off maçları 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

İKİ TAKIM DA TURA İNANIYOR

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, kuraya ilişkin olarak, "Yine Hollanda takımıyla eşleştik. İyi bir rakiple oynayacağız. AZ Alkmaar deplasman olarak daha yakın olduğumuz, çok taraftarımızın olduğu bir ülkede. Geçen sefer 1-1 kaldık, çok hayıflandık. İyi oyunla turu geçeriz umarım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Btanco da kura için yaptığı değerlendirmede, "Anderlecht, lig aşamasında bizden daha yukarıdaydı. Umarım yeterince rekabetçi olup bir üst tura yükseliriz. Fenerbahçe'nin karşısına kim gelirse gelsin; kazanmak için sahaya çıkıyoruz" dedi.

Toplam kazançları 43 milyon euro

UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşaması tamamlanırken ülkemizi temsil eden takımlarımız yaklaşık 43 milyon Euro kazandı. Ajax'a 2-1 mağlup olarak play-off etabına katılan Galatasaray, 300 bin Euro kazandı. Sarı-kırmızılılar toplamda ise 17 milyon 818 bin euro gelir elde etti. Fenerbahçe ise Midtjylland ile 2-2 berabere kaldığı için 210 bin Euro, play-off etabına katılma hakkı kazandığı için ise 300 bin Euro kazandı. Sarı-lacivertliler ise kasasına toplamda 14 milyon 409 bin Euro koydu. Avrupa defterini kapatan Beşiktaş ise toplam 10 milyon 630 bin Euro gelir elde etti.

AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ

AZ Alkmaar (Hol)-Galatasaray

Fenerbahçe-Anderlecht (Bel)

Twente (Hol)-Bodo/Glimt (Nor)

PAOK (Yun)-FCSB (Rom)

U.Saint-Gilloise (Bel)-Ajax (Hol)

Midtjylland (Dan)-R.Sociedad (İsp)

Ferencvaros (Mac)-V.Plzen (Çek)

Porto (Por)-Roma (İta)







