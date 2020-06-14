Zeljko Obradovic İstanbul'a dönüyor

Fenerbahçe Beko'da beklenilen gün geldi. Sarı-lacivertli takımda uzun süredir gündemde olan Zeljko Obradovic konusu pazartesi günü netlik kazanacak.

Hırvat basınında yer alan habere göre Obradovic, 15 Haziran Pazartesi günü İstanbul'a gelerek Fenerbahçe Beko ile masaya oturacak. 2013 yılından beri sarı-lacivertli takımda görev yapan deneyimli koç, daha önce yaptığı açıklamada ilk tercihinin İstanbul'da kalmak olduğunu belirtmişti.

Zeljko Obradovic: "2020 Haziran ayına kadar Fenerbahçe Beko’nun koçuyum. Kontrat durumuyla alakalı ne Fenerbahçe’den ne de başka bir kulüpten hiçbir yetkiliyle henüz bir görüşmem olmadı." pic.twitter.com/fqpZxiop59 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 22, 2020

Obradovic açıklamasında, "Kontrat durumuyla alakalı ne Fenerbahçe'den ne de başka bir kulüpten hiçbir yetkiliyle henüz bir görüşmem olmadı. Şu ana kadar bana ulaşan bir teklif olmadı. Prefesyonel kariyerim boyunca kontratım devam ederken başka bir kulüple görüşmedim, bu konuda prensiplerim var" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'ten sözleşme açıklaması Fenerbahçe Beko'nun başarılı hocası Zeljko Obradovic, taraftarlara yönelik bir açıklama yayınladı. Deneyimli hoca henüz hiçbir kulüple sözleşme görüşmesini yapmadığını ve öncelikli isteğinin Fenerbahçe'de kalmak istediğini belirtti.Sağlığın her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Obradovic, "Umarım bu açıklamamı okuyan herkesin sağlığı yerindedir. Hastalıkla mücadele eden herkesin de bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum. İçinde bulunduğumuz durum yüzünden son zamanlarda açıklama yapmak istemedim. Lig ve antrenmanlar askıya alındığı andan beri genel menajerimiz, yönetim ekibi, koç ekibi ve oyuncularımızla devam eden bir iletişim halindeyim. Benim için şu anda en önemli olan konu hepsinin ve ailelerinin sağlığı" ifadelerini kullandı.Ne Fenerbahçe'yle ne de başka bir takımla sözleşme için konuşmadığını söyleyen Obradovic, "İçinde bulunduğumuz durumun ciddiyetinin farkındayım ve bu yüzen önümüzdeki en iyi yol haritasını çizebilmek adına hepsiyle sıkı bir kontak içerisindeyim. Benim durumumla alakalı birkaç noktanın altını çizmek istiyorum. 2020 Haziran ayına kadar Fenerbahçe Beko’nun koçuyum ve şu anda Fenerbahçe’nin çıkarları için en iyisi neyse onu yapmaya odaklanıyorum. Kontratla alakalı ne Fenerbahçe'yle ne de başka bir kulüple henüz bir görüşmem olmadı. Şu ana kadar bana ulaşan bir teklif olmadı" dedi.Fenerbahçe'nin hocalığına devam etmek istediğini belirten Zeljko Obradovic, "Profesyonel kariyerim boyunca kontratım devam ederken başka hiçbir kulüple görüşmedim, bu konuda çok sıkı prensiplerim var. Şu ana kadar diğer kulüpler ve kendi kulübümle görüşme yaptığıma dair çıkan tüm haberler gerçeği yansıtmayan yalan haberlerdir. Duruma açıklık getirmek için önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe’nin koçu olmaya devam etmenin birinci önceliğim olduğunu söylemek istiyorum. Bu isteğimi Fenerbahçe taraftarları ile paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Sırbistan hükümetinin yurt dışındaki vatandaşları için gönderdiği özel uçakla ülkesine gitti pic.twitter.com/6xho5vVD7J— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 26, 2020

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini ise Obradovic bu açıklamaları hakkında, "Camiaya yönelik güzel bir açıklama oldu şüphesiz. Fakat tüm kulüpler bu dönemden nasıl çıkacaklarını ve devamında ortaya çıkacak rakamları anlamaya çalışıyor. Yine de mesaj açıktı. Birçok şeyi görmek için zaman lazım, Obradovic'in sözleri önemli ve kesinlikle kulüp onun sözlerini değerlendiriyor" demişti.

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini’den Obradovic açıklaması Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Eurodevotion canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Gherardini, sözleşmesi bu sezon sonu tamamlanan Başantrenör Zeljko Obradovic’in kontratının yenilenip yenilenmeyeceği ile ilgili her şeyin gelecek günlerde belli olacağını söyledi.Gherardini, Sırp başantrenör ile ilgili, "Zeljko Obradovic’in verdiği mesajlar çok kıymetli ve önemliydi. Kulübün Zeljko Obradovic’in sözlerini ciddi şekilde değerlendirdiğini biliyorum. Önümüzdeki günlerde her şey netleşir ve belli olur" ifadelerine yer verdi.Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'ten sözleşme açıklamasıFenerbahçe ile yeni sözleşme imzaladığı haberleri üzerine deneyimli başantrenör Obradovic, "Kontrat durumuyla alakalı ne Fenerbahçe’den ne de başka bir kulüpten hiçbir yetkiliyle henüz bir görüşmem olmadı. Şu ana kadar bana ulaşan bir teklif olmadı. Profesyonel kariyerim boyunca kontratım devam ederken başka hiçbir kulüple görüşmedim, bu konuda çok sıkı prensiplerim var" açıklamasını yapmıştı.Zeljko Obradovic: "2020 Haziran ayına kadar Fenerbahçe Beko’nun koçuyum. Kontrat durumuyla alakalı ne Fenerbahçe’den ne de başka bir kulüpten hiçbir yetkiliyle henüz bir görüşmem olmadı." pic.twitter.com/fqpZxiop59— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 22, 2020