Zeljko Obradovic İstanbul'a dönüyor

Sezon sonunda Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sona eren Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımla görüşmek üzere 15 Haziran Pazartesi günü İstanbul'a geliyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe Beko'da beklenilen gün geldi. Sarı-lacivertli takımda uzun süredir gündemde olan Zeljko Obradovic konusu pazartesi günü netlik kazanacak.
Hırvat basınında yer alan habere göre Obradovic, 15 Haziran Pazartesi günü İstanbul'a gelerek Fenerbahçe Beko ile masaya oturacak. 2013 yılından beri sarı-lacivertli takımda görev yapan deneyimli koç, daha önce yaptığı açıklamada ilk tercihinin İstanbul'da kalmak olduğunu belirtmişti.
Zeljko Obradovic: "2020 Haziran ayına kadar Fenerbahçe Beko’nun koçuyum. Kontrat durumuyla alakalı ne Fenerbahçe’den ne de başka bir kulüpten hiçbir yetkiliyle henüz bir görüşmem olmadı." pic.twitter.com/fqpZxiop59
Obradovic açıklamasında, "Kontrat durumuyla alakalı ne Fenerbahçe'den ne de başka bir kulüpten hiçbir yetkiliyle henüz bir görüşmem olmadı. Şu ana kadar bana ulaşan bir teklif olmadı. Prefesyonel kariyerim boyunca kontratım devam ederken başka bir kulüple görüşmedim, bu konuda prensiplerim var" ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini ise Obradovic bu açıklamaları hakkında, "Camiaya yönelik güzel bir açıklama oldu şüphesiz. Fakat tüm kulüpler bu dönemden nasıl çıkacaklarını ve devamında ortaya çıkacak rakamları anlamaya çalışıyor. Yine de mesaj açıktı. Birçok şeyi görmek için zaman lazım, Obradovic'in sözleri önemli ve kesinlikle kulüp onun sözlerini değerlendiriyor" demişti.
Özel jeti reddetti
Avrupa basınında Obradovic hakkında çıkan diğer haberlerde, Fenerbahçe yönetiminin tecrübeli koçu özel jet ile İstanbul'a getirmek istediğini fakat Obradovic'in bu teklifi reddederek Belgrad'tan tarifeli sefer ile geleceği yazıldı.
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