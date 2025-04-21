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Zeynep Serra Dal hedefi 12'den vurdu

Zeynep Serra Dal hedefi 12'den vurdu

15:1721/04/2025, Pazartesi
IHA
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Zeynep Serra Dal kürsüde zirvede yer aldı.
Zeynep Serra Dal kürsüde zirvede yer aldı.

Kocaeli’de düzenlenen Okul Sporları Okçuluk Yarışmaları'na katılan ortaokul öğrencisi Zeynep Serra Dal, rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

Körfezim Eğitim Kurumları Ortaokulu öğrencisi Zeynep Serra Dal, Kocaeli’de düzenlenen Okul Sporları Okçuluk Yarışmaları'nda başarıya imza attı.



Zeynep Serra Dal, küçükler kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Kocaeli şampiyonu oldu.


Şampiyon öğrenci, başarısının ardından okulunda coşkuyla karşılandı. Okul yöneticileri, öğretmenleri ve arkadaşları Zeynep Serra Dal’ı tebrik ederek kendisine çeşitli ödüller takdim etti.






#Kocaeli
#Okul Sporları Okçuluk Yarışmaları
#Zeynep Serra Dal
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