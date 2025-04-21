Zeynep Serra Dal hedefi 12'den vurdu

Zeynep Serra Dal, küçükler kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Kocaeli şampiyonu oldu.

Şampiyon öğrenci, başarısının ardından okulunda coşkuyla karşılandı. Okul yöneticileri, öğretmenleri ve arkadaşları Zeynep Serra Dal’ı tebrik ederek kendisine çeşitli ödüller takdim etti.