SGK sorgulama ve 4A hizmet dökümü alma! e-Devlet SSK sorgulama!

SGK sorgulama ve 4A hizmet dökümünü alabilir ve sorgulamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Çalışanlar için büyük bir önem taşıyan SGK sorgulamaları, e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştiriliyor. SSK sorgulaması ve 4A hizmet döküm bilgisine ulaşmak için öncelikle e-Devlet şifresi edinilmelidir. Sizler de SGK sorgulaması yapmak, ödenmiş gün sayılarınızı öğrenmek, toplam priminizi görmek ve detaylı 4A hizmet dökümü almak istiyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz.

SGK sorgulama için tıklayınız

Açılan sayfa üzerinden e-Devlet'e giriş yapabilir ve detaylarını öğrenebilirsiniz.

SGK Sorgulamaları İle Neler Öğrenilir?

SGK sorgulama yapan bir vatandaş, ne kadar prim ödendiğini, ne zaman sigortalı olarak çalışmaya başladığı, toplam SGK gün sayısını, ay içerisinde ne kadar günün ödendiğini öğrenebilmektedir. Bunun yanında emekli olan kişilere yönelik de pek çok sorgulama bulunmaktadır. Emekli olan kişilerin ne kadar emekli maaşı aldığı, adres ve bilgilerin güncellenebildiği, emekli belgesi alma gibi sorgulamalar yapılabilmektedir. SGK prim sorgulaması yaparken sorgulama ekranında sizden istenen bilgileri girmeniz yeterli olacaktır. Sorgulamanızın ardından tüm bilgiler size sunulacaktır.

T.C. kimlik numarası ile SGK sorgulama internet üzerinden kolayca gerçekleşebiliyor. SGK sorgulamaları sonucunda bilgilerinize ulaşabilir ve SGK ücretinizin ödenip ödenmediğini öğrenebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için T.C. kimlik numaranıza ihtiyacınız var.



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SGK gün sorgulama yapmak isteyen vatandaşların giriş işlemleri sonrasında sistemde bulunan 4A hizmet dökümü bağlantısına tıklaması gerekir. Hizmete tıklanması ile birlikte ekranda yer alacak bilgiler üzerinden kolay bir şekilde SGK sorgulama yapılabilir. SGK prim sorgulama,SGK gün sorgulama gibi tüm işlemler için de aynı adımların takip edilmesi ve 4A hizmet dökümü alınması gerekir. Hizmet dökümü vatandaşların sigortanın açılış tarihinden itibaren tüm bilgilerini içeren özel bir dökümdür ve sigorta konusundaki tüm bilgilerin öğrenilmesini sağlamaktadır. Bu açıdan sigorta ile ilgili işlemlerde hizmet dökümü alınması yeterlidir. Üstelik hizmet dökümünde işe giriş ve çıkış tarihlerine kadar detaylı bilgiler yer almaktadır.

E-Hizmetler kategorisi altında vatandaşlar SGK 4A hizmet listesi içerisinde '4A hizmet bilgisi' seçeneğine tıklayarak, en güncel sigorta bilgilerinden oluşan ayrıntılı sigorta bilgileri ekranına ulaşabilecekleri, SGK hizmet dökümü sorgulama işlemlerini tamamlayabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sisteminde bulunan güncel sigorta verilerinin yer aldığı bu sonuç ekranında SSK sigortalısı artık en güncel sigortalarının durumunu öğrenebilmek için il ve ilçelerde bulunan kurum müdürlüklerinde neredeyse tüm günü alan sıra bekleme çilesi ve evrak işlemleriyle boğuşmak zorunda kalmıyor. Dijital platform üzerinde yer alan ve vatandaşın sıklıkla kullanılmakta olduğu online kamu hizmetlerinden birisi olan e Devlet SGK hizmet dökümü sorgulama hizmeti ile SSK işe ilk giriş, işe giriş ve çıkış tarihleri, dönemlik prim ödemeleri, toplam kazanç, prim ödeme gün sayısı ve hizmet süresi gibi emeklilik gibi işlemlerde son derece önemli rol ve etkiye sahip olan güncel sigorta verilerini öğrenebilme imkanına sahip olunabiliyor.

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İnternet Bankacılığı ile 4A Hizmet Dökümü Sorgulama

İnternet Şubesi'nden e-Devlet Kapısı’na anında giriş yaparak SGK hizmet dökümü sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer ilk kez e-Devlet şifrsi alacaksanız herhangi bir PTT şubesine giderek görevlilerden yardım isteyerek kimlik kartınızı teslim ederek kısa sürede şifre alarak size özel yapılandırılan E devlet şifresi ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-Devlet şifresi alma ve yeni şifre üretme işlemi telefon numaralarını önceden www.turkiye.gov.tr adresine kaydetmiş ve doğrulamış olanlar için de PTT şubelerine gitmeden yapılabilir. Elektronik veya mobil imza kullanıcıları istedikleri zaman sisteme girerek yeni şifre oluşturabilirsiniz.

E-Devlet ile SGK 4A-SSK Hizmet Dökümü Sorgulama

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E-devlet şifresi edindikten sonra

adresine girin. Sol tarafta yer alan “E-Hizmetler" seçeneğini tıklayınız. Açılan ekrandan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nu bulunuz. Altında yer alan seçeneklerden 4A SGK hizmet dökümü yani SGK hizmet dökümü için “4A Hizmet Bilgisi" ni tıklayınız. SGK hizmet dökümünüz karşınıza gelecektir.