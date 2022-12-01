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Staj yapılan tarih sigorta başlangıcı sayılırsa kimler EYT’den emekli olacak?

EYT emeklilik yasasında sona gelindi. Milyonlarca vatandaş staj sigortasının emeklilik hesabında kullanılıp kullanılmadığını ve staj sürelerini borçlanma imkanı olup olmadığını yakından takip ediyor. Sigorta girişi staj dönemini kapsayanlar borçlanılarak emeklilik yolununun açılmasını bekliyor. Staj başlangıç tarihi emeklilik primi ve yaş hesabında dikkate alınmıyor ancak kadın sigortalılar staj sonrası doğumlarını borçlanabiliyor. Peki ilk sigorta girişi staj dönemi olanlar EYT’den yararlanacak mı? Stajyerler EYT kapsamına nasıl girecek? Sadece doğam yapan anneler mi staj dönemini borçlanarak emekli olabiliyor? İşte haberin detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Staj başlangıcı borçlandırılır mı? Kimler staj dönemi primlerini borçlanarak tamamlar?
Stajer sigorta girişi borçlanılır mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "EYT’de 1999 öncesi ve 5 bin prim gün şartını kaldırmıyoruz. EYT’den, kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler" dedi. EYT’ye yönelik tartışmalar sürerken düzenlemeden yararlanmak isteyen milyonlarca vatandaşın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kısa süre önce yaptığı açıklamasında prim düzenlemesinden bahsederek "EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder" ifadelerini kullandı. Peki staj sigortası EYT kapsamında başlangıç sayılacak mı?

EYT emeklilik staj sigorta başlangıcını kapsar mı?
EYT emeklilik staj sigorta başlangıcını kapsar mı?

Staj ve çıraklık sigortası EYT’de başlangıç sayılacak mı?

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada çalışmanın devam ettiğini ve EYT’nin Ocak ayından sonra uygulamaya alınacağına dikkat çekmişti. Staj ve çıraklık sigortası hakkında çok merak edilen soruya yanıt veren Bakan Bilgin “ Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." ifadelerini kullandı. EYT 1999 yılı öncesinde sigorta girişi olan ve kadınlar için 20 erkekler için 25 yıl şartını ile 5000 prim günü şartını yerine getirenleri kapsayacak.

Staj sigortası EYT kapsamında başlangıç sayılacak mı?
Staj sigortası EYT kapsamında başlangıç sayılacak mı?

Staj sigortası nedir?

Türkiye'de özellikle mesleki eğitimdeki gençler için son yıllarda işbaşı eğitim ve staj imkanları artırıldı. Yasalarımızda yapılan düzenlemelerle staj yapılırken hem sigorta yapılması hem de belli bir ücret ödenmesi zorunlu hale getirildi. Ancak staj sırasında yapılan sigorta kısa vadeli sigorta kollarından olduğu için yani iş kazası ve meslek hastalığı için yapıldığı için emeklilik hesabında kullanılmıyor. Bu primler çalışılmış gibi hesaba katılmıyor. Ayrıca ilk sigorta olunan tarih staj sigortası olarak e-devlette görünmesine rağmen primler yatırılmadığı için emeklilik hesabında başlangıç olarak kabul edilmiyor.

Staj başlangıcı borçlandırılır mı?

Mevcut yasalara göre bu primler emeklilikte sayılmadığı gibi borçlanma da yapılamıyor. Ancak bunun bazı istisnaları var. Bunun örneklerinden birisi avukatlık mesleğinde yaşanıyor. Sabah’ın haberine göre, avukat adayları mezuniyet sonrasında 1 yıl kadar staj yapıyor. Eğer bu süreler içerisinde sigortalı olmaksızın staj yapmışlarsa, bu süreleri borçlanmaları mümkün. Bu süreler için belirleyecekleri prime esas kazanç seviyesi üzerinden yüzde 32 oranında prim ödeyerek borçlanmalarını gerçekleştirebiliyorlar. Bunun dışında staj borçlanması yapılan süreler 5510 sayılı yasanın 41. Maddesi'nde sıralanıyor. Doğum askerlik, yurtdışı gibi borçlanmaların dışında eğitim ve staj ile ilgili borçlanma imkanları da bu maddede bulunuyor.

Avukatlık dışındaki staj borçlanmaları da şöyle sıralanıyor: Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurtiçinde veya yurtdışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri, sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurtdışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurtdışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı borçlanılarak sigortalılıktan sayılıyor.

Staj sigortası anneler için doğum borçlanmasında bir avantaj sağlıyor. Bilindiği gibi anneler sigortadan önceki doğumlarını borçlanamıyorlar. Ancak burada normal çalışma değil stajda geçerli sayılıyor. Stajdan sonra gerçekleşen doğumlar borçlanılabiliyor. Üstelik borçlanılan süre kadar işe giriş tarihi de geri çekilmiş oluyor. Böylece staj yapan anneler için erken emeklilik imkanı doğuyor.

Staj sigortası
Staj sigortası

EYT emeklilikte: Staj süresi emeklilikten nasıl sayılacak?

Staj ile çalışma hayatına başlayanlar, bu sürelerin borçlanma yapılarak uzun vadeli sigorta kollarından sayılmasını ve işe başlangıç tarihi olarak kabul edilmesini istiyor. Böylece staj yapanların işe başlangıç tarihleri geriye çekilecek. Yani beklenen düzenleme gelirse, staj sürelerinin sigorta süresi sayılması için borçlanma yapılması yetecek.

Staj yapılan tarih sigorta başlangıcı sayılırsa kimler EYT’den emekli olacak?

  • Staj yapılan tarih sigorta başlangıcı sayılırsa emeklilik yaşı düşecek. Stajını 8 Eylül 1999 öncesinde yapmış ancak çalışmaya daha sonra başlamış olanlar, borçlanma yaparak sigorta başlangıcını staj tarihi yapabilecek. Bu sayede EYT kapsamına girebilecek.

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