Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 1-1 tamamlanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda Ankara ekibinin başkanı Faruk Koca, orta hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Olayın ardından Türkiye Futbol Federasyonu radikal bir karara imza attı. Söz konusu olay nedeniyle gözler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının akıbetine çevrildi. İşte, detaylar...
TFF ligleri süresiz erteledi
Olayın ardından Levent'teki binada toplanan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve heyeti, tüm ligleri süresiz olarak erteleme kararı aldıklarını açıkladı.
Süper Kupa maçı ertelendi mi?
29 Aralık'ta oynanacak mücadele hakkında herhangi bir erteleme kararı açıklanmadı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelenin 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20:45'te oynanması bekleniyor.