Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 1-1 tamamlanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda Ankara ekibinin başkanı Faruk Koca, orta hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Olayın ardından Türkiye Futbol Federasyonu radikal bir karara imza attı. Söz konusu olay nedeniyle gözler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının akıbetine çevrildi. İşte, detaylar...