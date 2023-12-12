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Süper Kupa final maçı oynanacak mı? Ligler süresiz ertelendi

Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası için nefesler tutuldu. 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da yapılacağı planlanan Galatasaray - Fenerbahçe maçının, hakem Halil Umut Meler'e saldırının ardından ertelenip ertelenmediği merak ediliyor. Peki, Süper Kupa final maçı ertelendi mi? Galatasaray - Fenerbahçe maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

13:29 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Süper kupa final maçı
Süper kupa final maçı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 1-1 tamamlanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda Ankara ekibinin başkanı Faruk Koca, orta hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Olayın ardından Türkiye Futbol Federasyonu radikal bir karara imza attı. Söz konusu olay nedeniyle gözler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının akıbetine çevrildi. İşte, detaylar...

TFF ligleri süresiz erteledi

Olayın ardından Levent'teki binada toplanan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve heyeti, tüm ligleri süresiz olarak erteleme kararı aldıklarını açıkladı.

Süper Kupa maçı ertelendi mi?

29 Aralık'ta oynanacak mücadele hakkında herhangi bir erteleme kararı açıklanmadı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelenin 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20:45'te oynanması bekleniyor.



#süper kupa
#süper kupa finali
#galatasaray
#fenerbahçe
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Süper Kupa final maçı oynanacak mı? Ligler süresiz ertelendi