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Süper Lig gol krallığında sıralama değişti: 1 gol fark kaldı

Süper Lig gol krallığında sıralama değişti: 1 gol fark kaldı

23:209/03/2025, الأحد
G: 9/03/2025, الأحد
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Süper Lig gol krallığı
Süper Lig gol krallığı

Gol krallığı yarışında heyecan artıyor. Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam oynanan Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından gol sıralaması da değişti. İşte Süper Lig güncel gol krallığı sıralaması.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftası bu akşam oynanan 4 maç ile devam etti. Lig'de gol krallığı yarışı da sürüyor. Bu akşam oynanan Alanyaspor Galatasaray maçının ardından gol sıralaması da güncellendi. Sarı-kırmızılı golcü Victor Osimhen, Alanyaspor karşısında kaydettiği gol ile sıralamada ikinci sıraya yükseldi.


SÜPER LİG GOL KRALLIĞI LİSTESİ


Süper Lig'in gol krallığı listesinin ilk sırasında 18 gol ile Başakşehir'in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek yer alıyor.
Piatek'i, Galatasaray'dan Osimhen 17 gol ile takip ediyor.
Üçüncü sırayı ise 16 gol ile Trabzonspor'dan Simon Banza ve Fenerbahçeli En Nesyri paylaşıyor.



Victor Osimhen ligdeki gol sayısını 17 yaptı


Galatasaray Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Alanyaspor maçıyla Trendyol Süper Lig'deki gol sayısını 17 yaptı. Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Müsabakanın 62. dakikasında sol kanattan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında arka direkte iyi yükselen Osimhen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Osimhen, Krzysztof Piatek'e yaklaştı

26 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki gol sayısını da 17'ye çıkardı ve 18 golle krallık yarışında zirvede olan Başakşehir'in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek'i takibini sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 golü bulunan Osimhen'in bu sezon toplam 23 golü bulunuyor. Maça 11'de başlayan Victor Osimhen, 90. dakikada yerini Ahmed Kutucu'ya bıraktı.

#Süper Lig
#Gol krallığı
#Krzysztof Piatek
#Victor Osimhen

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