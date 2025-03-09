Trendyol Süper Lig'in 27. haftası bu akşam oynanan 4 maç ile devam etti. Lig'de gol krallığı yarışı da sürüyor. Bu akşam oynanan Alanyaspor Galatasaray maçının ardından gol sıralaması da güncellendi. Sarı-kırmızılı golcü Victor Osimhen, Alanyaspor karşısında kaydettiği gol ile sıralamada ikinci sıraya yükseldi.