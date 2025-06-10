Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü "2025 Aile Yılı" kapsamında 14-15 Haziran'da 19 şehirde Baba-Çocuk Doğa Kampı düzenleyecek. Peki Baba-Çocuk Doğa Kampı hangi şehirlerde olacak, kimler başvuracak, başvuru şartları belli oldu mu?
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün "2025 Aile Yılı" kapsamında özel bir etkinliğe imza attığını belirten Yumaklı, "Aile bağlarını doğada güçlendirmek, doğa sevgisini birlikte yaşamak için Babalar Günü'nde doğada buluşuyoruz. Doğayla iç içe geçecek bir hafta sonu, hayat boyu unutulmayacak anılara dönüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Baba-Çocuk Doğa Kampı ne zaman, kimler başvuracak, şartlar neler?
Yumaklı, başvuru koşulları ve detayların Genel Müdürlüğün "@milliparklar" hesabından paylaşılacağına işaret ederek, kampın 14-15 Haziran'da 19 şehirde düzenleneceğini bildirdi.
Baba-Çocuk Doğa Kampında neler yapılacak, hangi etkinlikler olacak?
Paylaşımda, kamp kapsamında doğa yürüyüşleri, atölye çalışmaları ve kuş gözlemlerinin yapılacağı, kamp ateşi yakılacağı bilgisine yer verildi.