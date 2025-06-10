Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün "2025 Aile Yılı" kapsamında özel bir etkinliğe imza attığını belirten Yumaklı, "Aile bağlarını doğada güçlendirmek, doğa sevgisini birlikte yaşamak için Babalar Günü'nde doğada buluşuyoruz. Doğayla iç içe geçecek bir hafta sonu, hayat boyu unutulmayacak anılara dönüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.