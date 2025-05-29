Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Türkiye'nin farklı illerinde her yıl ücretsiz düzenlenen Yaz Gençlik Kampları 'nın 2025 başvurularının başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her sene olduğu gibi 2025'te de gençlere yönelik "Deniz (Mavi) ve Doğa (Yeşil) Yaz Gençlik Kampları" düzenlenecek.

Kamplara katılmak isteyen 12-25 yaş arasındaki gençler, ilk 5 dönem için 9 Haziran'a kadar başvuruda bulunabilecek. Kalan dönemler için son başvuru tarihi 13 Temmuz olarak belirlenirken, başvurular "e-genc.gsb.gov.tr" adresinden yapılabilecek. Çevrim içi başvuru yapma imkanı bulunmayan gençler, illerindeki en yakın Gençlik Merkezi'ne giderek başvurularını yetkililer aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, beklediğiniz an geldi. 2025 GSB Yaz Gençlik Kampları için başvurular başladı. Bu yaz da yeni dostluklar, unutulmaz hatıralar ve eğlenceli aktiviteler sizleri bekliyor." ifadelerini kullanarak gençleri başvuru yapmaya davet etti.

Kamplara başvuru yapanlar arasında Bakanlığa bağlı Gençlik Merkezlerine üye olanlara, eğitim hayatında başarılı olduğunu belgeleyenlere, son 3 yıl boyunca başvurmuş ancak kampa gidememiş gençlere öncelik tanınacak. Kamplara başvuru yapan şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvuruları ise doğrudan onaylanacak.

Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları önceki yıllarda olduğu gibi GSB tarafından karşılanacak. Gençlere, kamp süresince ve yolculuk boyunca seyahat ve sağlık sigortası yapılacak. Kamplarda kız ve erkek dönemleri ayrı ayrı olarak planlanırken, her kamp dönemi 6 gün sürecek. Gençlik kampları hakkında detaylı bilgiler "genclikhizmetleri.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

GENÇLİK KAMPI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlk 5 Dönem başvuru sonuçları en geç 13 Haziran 2025 tarihinde e-genc.gsb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Sonraki dönem başvuru sonuçları ise en geç 18 Temmuz 2025 tarihinde e-genc.gsb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

https://biz.gsb.gov.tr/Genciz/GenclikKampSonuclari/

Kampa katılmaya hak kazananlar, sistem üzerinden indirecekleri başvuru belgelerini, kamp başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar Gençlik Merkezine onaylatmak zorundadır.

Başvuru formunu teslim edeceği tarihte 18 yaşından küçük olan gençlerin, bu formu velileri tarafından imzalanmış şekilde elden teslim etmeleri gerekmektedir.

YAŞ GRUPLARI VE KATILIM ŞARTLARI

Başvurularda yıl bazlı yaş grupları dikkate alınacaktır.

12 - 25 yaş arasındaki gençler başvuru yapabilir.

Mavi (Deniz) Kampları - Erkek/Kız:

12-13 yaş grubu → 2013-2012 doğumlular

14-15 yaş grubu → 2011-2010 doğumlular

Yeşil (Doğa) Kampları - Erkek/Kız:

16-17 yaş grubu → 2009-2008 doğumlular

18-22 yaş grubu → 2007-2003 doğumlular

23-25 yaş grubu → 2002-2000 doğumlular