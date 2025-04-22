Yurtlig’de gümüş kupa Erzurum’un

Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Ordu, Artvin, Erzincan, Tokat ve Erzurum’un da içinde bulunduğu 10 il Giresun’da YURTLİG Bölge Şampiyonasında mücadele etti.





Yarı finalde Gümüşhane’yle yaptığı maçı kazanan Erzurum ekibi finalde Trabzon’la karşılaştı. Grup müsabakalarını 2. Olarak tamamlayan Erzurum Kız Yurdu şampiyonluğu kıl payı Trabzon’a kaptırdı.





Kafile Başkanı olarak Yurt Müdürü Vedat Engin’in Erzurum Kız Yurdu’nda Voleybol antrenörü olarak Hilâl Kaya yer aldı. Yurt personeli Fatma Bozteke’nin görev aldığı Erzurum Kız Yurdu Voleybol takımında sporcu olarak Berna İnal, Ezgi Alan, Funda Gül, Gülperi Erboğa, Hazal Atalay, Hilal keleş, sevgi Sevim, Aleyna yıldırım, Ayça güzel ve Seher Tülay Kılıç yer aldı. Erzurum’un sultanları oynadıklarını güzel voleybolla göz doldururken, alkış aldılar.



