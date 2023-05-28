Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023
Tekirdağ 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023 Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
2023 Tekirdağ milletvekili genel seçim sonuçları
Tekirdağ ilçe sonuçları oy oranları son durum
Tekirdağ ilçe cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 bu ilde oturanların gündeminde. İlçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.
2018 Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Tekirdağ seçim sonuçlarına göre, Muharrem İnce oyların yüzde 47,2’sini alırken, Tekirdağ Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 40,3’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 7,5’ini, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 4,3’ünü aldı.
2018 Tekirdağ milletvekili genel seçim sonuçları
Millet İttifakı Tekirdağ oy oranı % 50,7 olurken, CHP 3, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı oy oranı Tekirdağ’da ise yüzde 42,3’ünü alarak AK Parti 3 milletvekili çıkardı.
2018 Tekirdağ’da hangi parti ne kadar oy aldı?
CHP % 38,2
AK Parti % 34,7
İYİ Parti % 11,7
MHP % 7,6
HDP % 6,6
Tekirdağ kaç milletvekili çıkarıyor?
Tekirdağ İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 8 milletvekili göndermektedir.
Seçimin yenilenmesi nasıl olur?
Anayasa'nın 116. maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor. Cumhurbaşkanının da seçimlerin yenilenmesini kararı alma hakkı bulunuyor. Bu şekilde yenileme kararı verilmesi halinde genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak.
Seçim yenilenirse kaç gün sonra seçime gidilir?
Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 3'üncü maddesine göre, seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazete'de yayımlanacak ve 60. günü takip eden ilk pazar günü Cumhurbaşkanı ile milletvekili genel seçimi birlikte yapılacak.
Seçimde oy kullanmak zorunlu mu?
Bir vatandaşın seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.
Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa süreç nasıl işler?
İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde seçim ikinci tura kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.
Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura nasıl kalır?
Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.
Tekirdağ hakkında bilgiler
Tekirdağ, Marmara Bölgesi'nin Trakya bölümünde yer alan ve İstanbul'a yakın bir ilimizdir. Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile dikkat çeken Tekirdağ, Türkiye'nin önemli turistik merkezlerinden biridir.
Tekirdağ'ın tarihi, antik döneme kadar uzanmaktadır. Bölgedeki en önemli tarihi yapı, Süleymanpaşa ilçesinde yer alan Rakoczi Müzesi'dir. 18. yüzyılda inşa edilen bu tarihi yapı, Macar asilzadesi II. Rakoczi'nin Türkiye'ye sığınması sonrasında yaşamış olduğu ev olarak kullanılmıştır. Bugün müze olarak ziyaret edilebilen Rakoczi Müzesi, zengin tarihi ve kültürel mirasın yanı sıra, barok mimarinin en güzel örneklerinden biridir.
Tekirdağ'ın doğal güzellikleri de oldukça etkileyicidir. Şehir merkezinde yer alan Saraylar Tabiat Parkı, göletleri, ormanlık alanları ve piknik alanları ile birçok doğa severin uğrak yeridir. Ayrıca, Tekirdağ'a yakın bir mesafede yer alan Marmara Adası, Bozcaada ve Gökçeada gibi adalar, deniz ve güneş tatili yapmak isteyenler için ideal destinasyonlardır.
Tekirdağ, aynı zamanda bir şarap bölgesidir. Şehirde, üzüm bağlarından elde edilen şaraplar üretilmektedir. Şarap üretimi, Tekirdağ'ın ekonomik hayatında da önemli bir yere sahiptir. Bölgede yer alan şarap evleri, ziyaretçilerine şarap tadımı ve üretim süreci hakkında bilgi vermektedir.
Tekirdağ'ın kültürel mirası da oldukça zengindir. Şehirde yer alan Namık Kemal Evi, ünlü şair Namık Kemal'in doğduğu evdir ve ziyaretçilerine Namık Kemal'in hayatı hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yer alan Süleymanpaşa Camii, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma tarihi bir yapıdır ve bölgenin zengin tarihi mirasını yansıtmaktadır.