28 Mayıs 2023 Marmara Bölgesi Tekirdağ 2. tur seçim sonuçları , ilçe ilçe sandık sonuçları, adayların oy oranları belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Tekirdağ'da Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları kaç? Tekirdağ'da seçim de kim önde, seçimi kazanan belli oldu mu? 2023 Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı'nın oy oranlarında son durum nedir? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

Tekirdağ 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 28 Mayıs 2023 Marmara Bölgesi Tekirdağ 2. tur seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

2023 Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında 14 mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfamızda anlık olarak takip edebilirsiniz.

2023 Tekirdağ milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs genel seçim sonuçları 2023 bu kentte oturan vatandaşların gündeminde. Tekirdağ 2023 milletvekili seçim sonuçları bunun yanında Tekirdağ ittifak seçim sonuçları 2023 ile partilerin oy oralarına da yine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Tekirdağ ilçe sonuçları oy oranları son durum

Tekirdağ ilçe cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 bu ilde oturanların gündeminde. İlçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

2018 Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Tekirdağ seçim sonuçlarına göre, Muharrem İnce oyların yüzde 47,2’sini alırken, Tekirdağ Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 40,3’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 7,5’ini, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 4,3’ünü aldı.

2018 Tekirdağ milletvekili genel seçim sonuçları

Millet İttifakı Tekirdağ oy oranı % 50,7 olurken, CHP 3, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı oy oranı Tekirdağ’da ise yüzde 42,3’ünü alarak AK Parti 3 milletvekili çıkardı.

2018 Tekirdağ’da hangi parti ne kadar oy aldı?

CHP % 38,2

AK Parti % 34,7

İYİ Parti % 11,7

MHP % 7,6

HDP % 6,6

Tekirdağ kaç milletvekili çıkarıyor?

Tekirdağ İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 8 milletvekili göndermektedir.

Seçimin yenilenmesi nasıl olur?

Anayasa'nın 116. maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor. Cumhurbaşkanının da seçimlerin yenilenmesini kararı alma hakkı bulunuyor. Bu şekilde yenileme kararı verilmesi halinde genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak.

Seçim yenilenirse kaç gün sonra seçime gidilir?

Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 3'üncü maddesine göre, seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazete'de yayımlanacak ve 60. günü takip eden ilk pazar günü Cumhurbaşkanı ile milletvekili genel seçimi birlikte yapılacak.

Seçimde oy kullanmak zorunlu mu?

Bir vatandaşın seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa süreç nasıl işler?

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde seçim ikinci tura kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura nasıl kalır?

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.

Tekirdağ hakkında bilgiler

Tekirdağ, Marmara Bölgesi'nin Trakya bölümünde yer alan ve İstanbul'a yakın bir ilimizdir. Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile dikkat çeken Tekirdağ, Türkiye'nin önemli turistik merkezlerinden biridir.

Tekirdağ'ın tarihi, antik döneme kadar uzanmaktadır. Bölgedeki en önemli tarihi yapı, Süleymanpaşa ilçesinde yer alan Rakoczi Müzesi'dir. 18. yüzyılda inşa edilen bu tarihi yapı, Macar asilzadesi II. Rakoczi'nin Türkiye'ye sığınması sonrasında yaşamış olduğu ev olarak kullanılmıştır. Bugün müze olarak ziyaret edilebilen Rakoczi Müzesi, zengin tarihi ve kültürel mirasın yanı sıra, barok mimarinin en güzel örneklerinden biridir.

Tekirdağ'ın doğal güzellikleri de oldukça etkileyicidir. Şehir merkezinde yer alan Saraylar Tabiat Parkı, göletleri, ormanlık alanları ve piknik alanları ile birçok doğa severin uğrak yeridir. Ayrıca, Tekirdağ'a yakın bir mesafede yer alan Marmara Adası, Bozcaada ve Gökçeada gibi adalar, deniz ve güneş tatili yapmak isteyenler için ideal destinasyonlardır.

Tekirdağ, aynı zamanda bir şarap bölgesidir. Şehirde, üzüm bağlarından elde edilen şaraplar üretilmektedir. Şarap üretimi, Tekirdağ'ın ekonomik hayatında da önemli bir yere sahiptir. Bölgede yer alan şarap evleri, ziyaretçilerine şarap tadımı ve üretim süreci hakkında bilgi vermektedir.

Tekirdağ'ın kültürel mirası da oldukça zengindir. Şehirde yer alan Namık Kemal Evi, ünlü şair Namık Kemal'in doğduğu evdir ve ziyaretçilerine Namık Kemal'in hayatı hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yer alan Süleymanpaşa Camii, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma tarihi bir yapıdır ve bölgenin zengin tarihi mirasını yansıtmaktadır.



