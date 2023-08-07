Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait buğday silosunda patlama meydana geldi. Patlama tüm kentte hissedilirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kocaeli Valisi Yavuz, "Patlamanın TMO silosuna gemiden buğday aktarımı sırasında buğday tozu sıkışmasından kaynaklı olduğu görünüyor" açıklaması yaparken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Derince’de TMO silosundaki patlamada yaralı sayısının 12’ye yükseldiğini, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğunu, yaralı sayısında artış beklemediklerini söyledi. AFAD'dan yapılan açıklamada can kaybı olmadığı bilgisi aktarılırken ayrıca patlamanın Derince Limanı'yla bağlantısının bulunmadığı belirtildi. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı patlamayla ilgili teknik inceleme başlatıldığını duyurdu.