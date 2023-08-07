Tekirdağ’da kimya fabrikasında yangın
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kimya fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Fabrikadaki işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Fabrikada patlamalar meydana geldi
Tekirdağ’daki fabrika yangını söndürüldü mü?
İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Tekirdağ’da kimya fabrikasındaki yangında can kaybı var mı?
Açıklamada bulunan Tekirdağ valisi Aziz Yıldırım, şu sözleri kullandı: "Şükürler olsun ki yaralı ve can kaybımız yok. sadece maddi kayıp var. Ekiplerimizin söndürme çalışmaları sürüyor. 11 işçimiz yangından sonra güvenli bir şekilde çıkarıldı."