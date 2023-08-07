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Tekirdağ’da kimya fabrikasında yürekleri ağza getiren yangın!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Veliköy organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında yürekleri ağza getiren yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belli olmadı. Peki yangın kontrol altına alındı mı? İşte Tekirdağ’daki yangına ilişkin son dakika haberleri.

17:32 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Tekirdağ’da kimya fabrikasında yangın

Tekirdağ’da kimya fabrikasında yangın

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kimya fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Fabrikadaki işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikada patlamalar meydana geldi

'daki yangın nedeniyle fabrika içerisinde zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Tekirdağ’daki fabrika yangını söndürüldü mü?

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ’da kimya fabrikasındaki yangında can kaybı var mı?

Açıklamada bulunan Tekirdağ valisi Aziz Yıldırım, şu sözleri kullandı: "Şükürler olsun ki yaralı ve can kaybımız yok. sadece maddi kayıp var. Ekiplerimizin söndürme çalışmaları sürüyor. 11 işçimiz yangından sonra güvenli bir şekilde çıkarıldı."


Kocaeli'deki TMO deposunda şiddetli patlama: 12 yaralı var
Kocaeli'deki TMO deposunda şiddetli patlama: 12 yaralı var

Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait buğday silosunda patlama meydana geldi. Patlama tüm kentte hissedilirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kocaeli Valisi Yavuz, "Patlamanın TMO silosuna gemiden buğday aktarımı sırasında buğday tozu sıkışmasından kaynaklı olduğu görünüyor" açıklaması yaparken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Derince’de TMO silosundaki patlamada yaralı sayısının 12’ye yükseldiğini, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğunu, yaralı sayısında artış beklemediklerini söyledi. AFAD'dan yapılan açıklamada can kaybı olmadığı bilgisi aktarılırken ayrıca patlamanın Derince Limanı'yla bağlantısının bulunmadığı belirtildi. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı patlamayla ilgili teknik inceleme başlatıldığını duyurdu.


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