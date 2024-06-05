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Teknoloji

34 yıldır yörüngedeydi: Hubble teleskobundan kötü haber

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun uzay gözlemlerine geçici olarak ara verdiğini açıkladı. Jiroskop sisteminde yaşanan arıza nedeniyle teleskobun uyku moduna alındığı bildirildi.

09:28 - 5/06/2024 Çarşamba
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Hubble teleskobu
Hubble teleskobu

NASA’dan yapılan açıklamada, uzun süreli odaklanma sisteminin bir parçası olan jiroskoplardan birinin arızalanmasına rağmen Hubble Teleskobu'nun güvende ancak atıl olduğu ifade edildi.


Açıklamada, yetkililerin Hubble Uzay Teleskobu'ndaki arızayı gidermek için ne yapılması gerektiği üzerinde çalıştıkları aktarıldı.


1990 yılında yörüngeye oturtulmuştu


1990’da yörüngeye oturtulan Hubble Uzay Teleskobu'nda bulunan bir veya iki çalışan jiroskopla halen keşif yapmaya devam edebileceği belirtiliyor.


Hubble Uzay Teleskobu'na en son 2009’da uzaydaki gözlemleri sırasında doğru yöne odaklanmasını ve sabit kalmasını sağlayan 6 yeni jiroskop konulmuştu.




#NASA
#Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi
#Hubble teleskobu
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