5G 2026'da yaygınlaşacak

"3 GSM operatörü ve ekipman tedariki yapacak firmalarımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu sene ihalesini yaparak 2026 yılında ilk sinyali alıp 5G'yi yaygınlaştırmış olacağız. Buradaki süreçte mümkün olduğu kadar yerli ve milli donanımların sürece dahil olmasını istiyoruz. İhalemizde de buna öncelik ve zorunluluk getirmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz 2025'in ilk yarısında ihaleyi yapmak."