Çinli DeepSeek’e yasak gecikmedi

Avrupa Birliği’nin (AB) kısa süre içinde soruşturma başlatması bekleniyor. Fransa ise, veri gizliliği konusunda firmaya soruşturma açıldığını duyurdu. Güney Kore tarafı da resmi soruşturmayla, DeepSeek’ten bilgi talep etti. Özellikle Batılı ülkeler tarafından, Çinlilere yasak, yaptırım ve soruşturmaların yaygınlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Birçok yoruma göre ise, DeepSeek ve bundan sonra düşük maliyetle geliştirilmesi muhtemel teknolojilere şimdiden göz dağı vermek isteniyor. Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zekâ modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak, en fazla indirilen yapay zekâ uygulaması olmuştu.