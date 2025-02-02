Çinli DeepSeek’e yasak gecikmedi

Birkaç hafta önce tanıtılan DeepSeek’in teknoloji dünyasındaki başarısı, birçok ülkeyi harekete geçirdi. ABD’nin Teksas eyaleti ve İtalya’dan yasak gelirken; Fransa, İrlanda, Güney Kore veri güvenliği bahanesiyle DeepSeek hakkında soruşturma başlattı.
ABD Başkanı Trump'ın 500 milyar dolarlık StarGate yapay zekâ projesini açıklamasından hemen sonra, 6 milyon dolar bütçeli DeepSeek’in tanıtılması teknoloji dünyası kadar küresel piyasaları da sarstı. Yüz milyarca dolarlık kayıp yaşayan ABD’li yapay zekâ ve çip üretim şirketlerinin ilk şoku atlatmasının ardından Çinli firmaya yönelik karalama kampanyası başlatıldı. BBC, CNN, New York Times gibi Batılı medya kurumlarında, DeepSeek’in güvenilirliğini sorgulayan haberler yapılmaya başlandı. Tıpkı TikTok’ta olduğu gibi, kullanıcı bilgilerinin Pekin Yönetimi’ne sızdırıldığı ve veri güvenliği sorunu yaşanabileceği propagandasına hız verildi.
VERİ GÜVENLİĞİ BAHANESİ DEVREDE
TikTok örneğindeki benzer şekilde ABD'nin DeepSeek’i de ulusal güvenlik nedeniyle yasaklayabileceği konuşuluyor. Veri güvenliği ve ulusal çıkarlara tehdit kavramları Batılı ülkeler tarafından sıkça kullanılsa da ChatGPT ve Gemini gibi yapay zekâ uygulamalarındaki bulutta kişisel bilgileri saklandığı biliniyor. Haftaya DeepSeek’in başarısıyla başlayan teknoloji dünyası, peşi sıra açıklanan yasaklara tanık oldu.
TEKSAS VE İTALYA’DAN ERİŞİM ENGELİ
İlk adım ABD'nin Teksas eyaletinden geldi. Vali Greg Abbott, hükümete ait cihazlarda Çin merkezli sosyal medya uygulaması RedNote ve Çinli şirketin yapay zekâ uygulamasının kullanımını yasakladı. Abbott, eyaletin ülkeyi 'düşman olan yabancı aktörlere' karşı korumaya ve savunmaya devam edeceğini söyledi. İtalya'da Kişisel Verilerin Korunması Kurumu, Çinli DeepSeek'e erişim engeli getirildiğini açıkladı. İrlanda'nın Veri Koruma Komisyonu ise, İrlandalı kullanıcıların bilgi güvenliğine dair DeepSeek'ten bilgi talep edildiğini bildirdi.
YENİ GİRİŞİMCİLERE GÖZ DAĞI VERİLİYOR
- Avrupa Birliği’nin (AB) kısa süre içinde soruşturma başlatması bekleniyor. Fransa ise, veri gizliliği konusunda firmaya soruşturma açıldığını duyurdu. Güney Kore tarafı da resmi soruşturmayla, DeepSeek’ten bilgi talep etti. Özellikle Batılı ülkeler tarafından, Çinlilere yasak, yaptırım ve soruşturmaların yaygınlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Birçok yoruma göre ise, DeepSeek ve bundan sonra düşük maliyetle geliştirilmesi muhtemel teknolojilere şimdiden göz dağı vermek isteniyor. Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zekâ modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak, en fazla indirilen yapay zekâ uygulaması olmuştu.