A101 bu hafta 799 TL’ye Honor telefon satacak

A101 hız kesmeden aktüel ürünler listesini yayınlamaya devam ediyor. Türkiye genelinde 8 bin adet mağaza zinciri ile müşterilerine indirimli ürünler sunan a101, tam sayfa yayınladığı katalogla yine piyasayı kasıp kavuracak.

A101’in 7 Mart aktüel ürünler listesi bomba gibi geliyor!

A101 7 Mart aktüel ürünler listesine eklediği ürünler ile piyasaya bomba gibi düşecek. Özellikle ilk sayfaya eklediği 799 TL’ye Honor 7S, 1.299 TL’ye ELTON 40 inç FHD smart TV ve 4.499 TL’ye 55 inç Samsung UHD CURVED TV dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Bu ürünler ile birlikte 19,95 TL’ye Mobil Mikroskop, 34,95 TL’ye Piranha bluetooth kulaklık, 14,95 Tl’ye Piranha kablosuz mause, 34,95 Piranha 3D sanal gerçeklik gözlüğü satışa sunacak.

7 Mart aktüel ürünler kataloğu ile Elektrikli v aletleri tarafında da ev hanımlarını unutmaya A101, 149,95 TL’ye Arzum tost makinesi, 119 TL’ye Arzum el blender seti, 99,95 TL’ye SUNNY dik süpürge ve Arzum seramik tabanlı ütü, 69,95 TL’ye Arzum şaç kurutma makinesi satışa sunacak.

FOTOĞRAF 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 Şubat itibari ile A101 mağazalarında yer alacak indirimli ürünler A101, 28 Şubat itibari ile mağazalarda satışa sunacağı indirimli ürünlerin listesini, müşterileri ile paylaştı. İşte tüm ürünler ve fiyat listesi. BiP'te paylaş

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İşte A101 7 Mart aktüel ürünler listesinde yer alan tüm ürünler ve fiyatları:

TEKNOLOJİ BİM 1 Mart aktüel ürünler listesi: BİM haftanın indirimli ürünleri!