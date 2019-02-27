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​BİM 1 Mart aktüel ürünler listesi: BİM haftanın indirimli ürünleri!

BİM 1 Mart aktüel ürünler listesi: BİM haftanın indirimli ürünleri!

BİM’in merakla beklenen 1 Mart aktüel ürünler listesi yayınladı. Her hafta farklı ürünlerle dolu bir aktüel ürünler kataloğu hazırlayan BİM, bu hafta 899 TL’ye satışa sunacağı Huawei Y5 2018 modeli ile piyasayı alt üst etmeye hazırlanıyor. İşte BİM 1 mart aktüel ürünler listesi ve fiyatları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
BİM fırsatlarla dolu yeni aktüel ürünle listesini yayınladı.
BİM fırsatlarla dolu yeni aktüel ürünle listesini yayınladı.

BİM’in 1 Mart indirimleri geliyor. Mart ayına yeni bir başlangıç yapan BİM, 1 Mart aktüel ürünler listesini müşterileri için yayınladı. Bu hafta fırsatlarla dolu bir aktüel ürünler kataloğu hazırlayan marketler zinciri, 899 TL’ye satışa sunacağı Huawei Y5 2018 modeli ile piyasayı alt üst edecek.

BİM 1 Mart aktüel ürünler kataloğu fırsat ürünleri!

BİM 1 Mart aktüel ürünler listesini tam sayfa yayınladı. Mart ayına sıkı bir giriş yapan BİM, yeni listesinde 189 TL’ye Fakir buharlı ütü Skyjet, 85 TL’ye Fakir Cafe Mood kahve cezvesi, 499 TL’ye Hiatichi kırıcı – delici matkap, 129 TL’ye Dinarsu çift kişilik yatak örtüsü, 36,90 TL’ye Çift kişilik çarşaf takımı, 29,90 TL’ye Tek kişilik çarşaf takımı, 169 TL’ye Çelik tencere seti 6 parça, 29,90 TL’ye Dekorlu çay seti 12 parça, 14,90 TL’ye Fiyonklu Kaymaz taban babet kadın, 29,90 TL’ye Ortopedik yastık, 12,90 TL’ye Silikon Elyaf yastık, 39,90 TL’ye Taşlı kadın saati, 2,95 TL’ye Dikiş seti, 39,90 TL’ye Oyuncak kamyon, 35 TL’ye Potalı futbol kalesi, 11,90 TL’ye Oyuncak eğitici kitaplar ve daha fazlasını satışa sunacak.

1 Mart itibari itibari ile BİM'yer alacak indirimli ürünler
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1 Mart itibari itibari ile BİM'yer alacak indirimli ürünler
BİM 1 Mart itibari ile mağazalarında satışa sunacağı indirimli ürünlerin listesini yayınladı. Piyasa fiyatının çok altında bir fiyat etiketi ile dolu yeni bir katalog hazırlayan BİM, büyük bir kampanyaya imza atmaya hazırlanıyor.

İşte BİM 1Mart aktüel ürünler listesi ve fiyatları;

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