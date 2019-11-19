Teknoloji ABD Huaweiye 90 günlük daha yeni ek süre verdi
MOBİL

ABD Huawei'ye 90 günlük daha yeni ek süre verdi

ABD Huawei'ye 90 günlük daha yeni ek süre verdi

ABD yönetimi, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin ABD'li şirketlerle iş yapabilmesini sağlayacak geçici lisansı uzattığını duyurdu. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, "Geçici genel lisans uzatması, operatörlerin ABD’nin en uzak bölgelerinden bazılarında hizmet alamayacak olan müşterilere hizmet vermesini sağlayacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Huawei
Huawei

ABD yönetimi, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin ABD'li şirketlerle iş yapabilmesini sağlayacak geçici lisans için yeni süre verdi.

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Huawei'ye yönelik ürün ihracat ve transfer gibi işlemleri içeren Geçici Genel Lisans, 90 gün daha uzatıldı.

Huawei ABD yaptırımlarına karşı ilginç bir uygulamaya başladı
TEKNOLOJİ
Huawei ABD yaptırımlarına karşı ilginç bir uygulamaya başladı

ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ABD yönetimini tarafından yaptırım uygulanan şirkete, Ticaret Bakanlığı tarafından 19 Ağustos'ta 3 ay geçici lisans verilmişti.

Bakanlığın aldığı yeni karar doğrultusunda, Huawei ve bağlı şirketler ABD'li şirketlerle 90 gün daha iş yapabilecek.

Çinli Huawei teknolojisi ile ABD'yi sallıyor
TEKNOLOJİ
Çinli Huawei teknolojisi ile ABD'yi sallıyor


Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Huawei'ye yönelik geçici genel lisans uzatımının, operatörlerin ABD’nin en uzak bölgelerinden bazılarında hizmet alamayacak olan müşterilere hizmet vermesini sağlayacağını ifade etti.

Huawei gerilen ABD-Çin ilişkileri nedeniyle B planı geliştiriyor
TEKNOLOJİ
Huawei gerilen ABD-Çin ilişkileri nedeniyle B planı geliştiriyor

Bakanlığın, ABD'ye ait inovasyonların ülkenin ulusal güvenliğini tehdit edenler tarafından kullanılmadığından emin olmak için çalışmalarını sürdüreceğini belirten Ross, bu kapsamda hassas teknoloji ihracatını yakından izlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Uzmanlar, geçici lisans uzatımının Huawei'nin ABD ile yaşadığı sorunların önüne geçemeyeceğini, konuyla ilgili kalıcı bir çözümün gerekliliğini savunuyor.

Huawei'nin B planı hazır
TEKNOLOJİ
Huawei'nin B planı hazır
Çevre felaketi olarak görülüyor

Çevre felaketi olarak görülüyor

​Dipsiz Göl olarak anılan bölge doğal sit alanı ilan edilecek.
Kapısı açık ilerleyen minibüsten düştü

Kapısı açık ilerleyen minibüsten düştü

​İstanbul Küçükçekmece'deki olayda liseli kız yaralandı.
Satanist ayini!

Satanist ayini!

"​Ortada gövdesi, diğer parçaları ise yıldız gibi etrafına dizilmişti."
PKK sorumlusu yakalandı

PKK sorumlusu yakalandı

300 bin TL ödülle gri kategoride aranıyordu.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Yavaş'a<br>yurt dışı sorusu

Yavaş'a
yurt dışı sorusu

​"Her 5 günün 1'inde yurt dışındasınız, Moskova'da ne yaptınız?".

Promosyon dağıtımında izdiham

Promosyon dağıtımında izdiham

​Çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi.

Çaresiz aile <br>yardım bekliyor

Çaresiz aile
yardım bekliyor

5 çocuğu, 2'şer yıl aralıklarla akciğer yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.
Huawei'ye <br>yeni ek süre

Huawei'ye
yeni ek süre

ABD'li şirketlerle iş yapabilmesini sağlayacak geçici lisansı uzatıldı.
Galatasaray <br>revire döndü

Galatasaray
revire döndü

​Sakatlar kervanına Lemina da eklendi.
Hayatın karardığı şehir: Felluce

Hayatın karardığı şehir: Felluce

​ABD'nin 2004 yılında kullandığı kimyasal silahların izi silinmiyor.
Hükümetin tavrını destekliyoruz

Hükümetin tavrını destekliyoruz

MHP lideri ​Bahçeli'den dikkat çeken EYT açıklaması.
'Ceza indirimi' çalışması yok

'Ceza indirimi' çalışması yok

Adalet Bakanı Gül'den yeni yargı paketi değerlendirmesi.
Vekillere 'seçim bölgesi' talimatı

Vekillere 'seçim bölgesi' talimatı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.
Meclis'te <br>sürpriz görüşme

Meclis'te
sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.