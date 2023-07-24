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Teknoloji

ABD mahkemesinden Google'a 338,7 milyon dolarlık tazminat cezası

ABD menşeli teknoloji şirketi Google'a kendi ülkesinde ceza kesildi. ABD'de federal mahkemede, bir yazılım geliştiricisinin patent haklarını ihlal ettiğini gerekçe göstererek Google'ın 338,7 milyon dolar tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Google sözcüsü ise şirketin karara itiraz edeceğini belirtti.

22:17 . 24/07/2023 Pazartesi
AA
Google

Google

ABD'de federal mahkemede, Google'ın bir yazılım geliştiricisinin patent haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 338,7 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi.

Reuters'in haberine göre, Texas eyaletinin Waco kentindeki federal mahkemede jüri, bir yazılım geliştiricisinin patent haklarını ihlal ettiğini gerekçe göstererek Google'ın 338,7 milyon dolar tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.

Google sözcüsü, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şirketin karara itiraz edeceğini belirterek Google'ın her zaman teknolojiyi bağımsız olarak geliştirdiğini savundu.

Google şirketle görüşüp 'ilgilenmediğini' söyledi

New York merkezli Touchstream'in 2021'de açtığı davaya göre, şirketin kurucusu David Strober, videoları akıllı telefon gibi küçük bir cihazdan televizyon gibi daha büyük bir cihaza "taşımak" için 2010 yılında teknoloji icat etti.

Google, Aralık 2011'de Touchstream ile teknolojisi hakkında görüştü ancak iki ay sonra ilgilenmediğini söyledi. Google, Chromecast medya akış cihazlarını 2013 yılında piyasaya sürdü.

Touchstream, Google'ın Chromecast'inin, kendi yeniliklerini kopyaladığını ve üç patentini ihlal ettiğini ileri sürmüştü. Google ise Touchstream'in haklarını ihlal ettiğini reddederek patentlerin geçersiz olduğu savunmasını yapmıştı.



#Chromecast
#Google
#tazminat
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