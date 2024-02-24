ABD'nin Ay'a iniş yapan uzay aracı Odysseus yan yattı

Odysseus ile 1972'den bu yana ilk kez Ay'a iniş

Odysseus ile 1972'den bu yana ilk kez Ay'a iniş

4,3 metre yüksekliğindeki altı ayaklı karbon fiber ve titanyum iniş aracı, NASA'nın Artemis Misyonu kapsamında kullanmayı planladığı 6 farklı deney için de yük taşıyordu.

NASA, birkaç yıl içinde Ay'a insan gönderme planları kapsamında Ay teslimatlarını ticarileştirme çabalarının bir parçası olarak, Odysseus'u inşa etmesi ve uçurması için Intuitive Machines şirketine 118 milyon dolar ödemişti.