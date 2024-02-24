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Teknoloji

ABD'nin Ay'a iniş yapan uzay aracı Odysseus yan yattı

ABD'li özel şirket Intuitive Machines'in "IM-1" misyonu kapsamında Ay'a iniş için geliştirdiği uzay aracı, 15 Şubat'ta SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmış, 23 Şubat'ta ise Ay'a iniş yaparak 1972'deki "Apollo 17" misyonundan bu yana Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ABD'ye ait ilk özel uzay aracı olarak tarihe geçmişti. Ay'a iniş yapan uzay aracı Odysseus'da yeni bir gelişme yaşandı. Aracın çok hızlı iniş yapmasından kaynaklı yan yattığı açıklandı.

12:47 - 24/02/2024 Cumartesi
AA
ABD'nin 1972'den bu yana Ay'a iniş yapan ilk uzay aracı "Odysseus" yan yattı
ABD'nin 1972'den bu yana Ay'a iniş yapan ilk uzay aracı "Odysseus" yan yattı

Intuitive Machines Üst Yöneticisi (CEO) Steve Altemus, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, Ay'da yan yatan Odysseus'un "çok hızlı iniş yapması sebebiyle ayaklarından birinin takılmış olabileceğini" söyledi.


Altemus, "Devrilmiş olmasına rağmen aracın oldukça fazla operasyonel kabiliyeti bulunuyor." ifadesini kullandı.

Şirketin ilk açıklamasında ise Ay'a ilk inişi sırasında Odysseus'un dik durduğu belirtilmişti.


Odysseus ile 1972'den bu yana ilk kez Ay'a iniş


ABD'li özel şirket Intuitive Machines'in "IM-1" misyonu kapsamında Ay'a iniş için geliştirdiği uzay aracı, 15 Şubat'ta SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.


Uzay aracı, 23 Şubat'ta TSİ 02.23'te Ay'a iniş yaparak 1972'deki "Apollo 17" misyonundan bu yana Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ABD'ye ait ilk özel uzay aracı olarak tarihe geçmişti.

4,3 metre yüksekliğindeki altı ayaklı karbon fiber ve titanyum iniş aracı, NASA'nın Artemis Misyonu kapsamında kullanmayı planladığı 6 farklı deney için de yük taşıyordu.

NASA, birkaç yıl içinde Ay'a insan gönderme planları kapsamında Ay teslimatlarını ticarileştirme çabalarının bir parçası olarak, Odysseus'u inşa etmesi ve uçurması için Intuitive Machines şirketine 118 milyon dolar ödemişti.




#ABD
#ay
#ay'a iniş
#Intuitive Machines
#Odysseus
#Steve Altemus
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