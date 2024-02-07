Alper Gezeravcı Dünya'ya geri dönüyor

"Gurur duyduğumuz tarihimizin devamı niteliğinde adım attığımız yeni Türkiye yüzyılında icra ettiğimiz Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmiş olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Bu görevin, geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimiz için ilham verici bir başlangıç olmasını diliyorum. Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz Türk milletimize hayırlı uğurlu olsun."