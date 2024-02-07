Alper Gezeravcı Dünya'ya geri dönüyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içerisinde bulunduğu Axiom-3 mürettebatını taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı.
Axiom Space, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 ekibinin, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışını canlı olarak yayınladı.
47 buçuk saat sürecek
Yolculuk süresince mürettebatı taşıyan Dragon kapsülünün birden fazla yörünge alçaltma manevrası gerçekleştirmesi ve yaklaşık 48 saat sonra Florida kıyısı açıklarında Dünya'ya ulaşması öngörülüyor.
Kapsülün Cuma günü Türkiye saati ile (TSİ) 16.30'da dünyaya inmesi bekleniyor.
Dragon kapsülünün kapağı kapandı
"Onur ve mutluluk duyuyorum"
Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmadan önce yaptığı son konuşmada şunları söyledi:
13 bilimsel deney gerçekleştirdi
Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatını Space X firmasına ait Crew Dragon uzay aracıyla ISS'e taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, 19 Ocak TSİ ile 00.49'da NASA'nın Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma kompleksi 39A'dan fırlatılmıştı. Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'tan oluşan 4 kişilik mürettebat, ISS'ye 20 Ocak'ta ulaştı. Gezeravcı, 7 astronotun bulunduğu ISS'te 13 bilimsel deney gerçekleştirdi.
Dönüş için planlanan ilk tarih 3 Şubat olarak belirlenirken, hava koşullarının elverişli olmamasından dolayı ekibin ISS'ten ayrılması 3 kez ertelenmişti.