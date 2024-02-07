|
Teknoloji

Alper Gezeravcı Dünya'ya geri dönüyor

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 görev ekibinin dünyaya dönüş yolculuğu başladı. Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu yaklaşık 47 buçuk saat sürecek. Gezeravcı'nın da içerisinde bulunduğu Axiom-3 mürettebatını taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
17:23 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 18:20 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Alper Gezeravcı
Alper Gezeravcı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içerisinde bulunduğu Axiom-3 mürettebatını taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı.


Axiom Space, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 ekibinin, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışını canlı olarak yayınladı.



47 buçuk saat sürecek


Yolculuk süresince mürettebatı taşıyan Dragon kapsülünün birden fazla yörünge alçaltma manevrası gerçekleştirmesi ve yaklaşık 48 saat sonra Florida kıyısı açıklarında Dünya'ya ulaşması öngörülüyor.


Kapsülün Cuma günü Türkiye saati ile (TSİ) 16.30'da dünyaya inmesi bekleniyor.


Dragon kapsülünün kapağı kapandı


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün kapağı kapandı."
ifadesini kullandı.


"Onur ve mutluluk duyuyorum"


Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmadan önce yaptığı son konuşmada şunları söyledi:


"Gurur duyduğumuz tarihimizin devamı niteliğinde adım attığımız yeni Türkiye yüzyılında icra ettiğimiz Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmiş olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Bu görevin, geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimiz için ilham verici bir başlangıç olmasını diliyorum. Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz Türk milletimize hayırlı uğurlu olsun."


13 bilimsel deney gerçekleştirdi


Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatını Space X firmasına ait Crew Dragon uzay aracıyla ISS'e taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, 19 Ocak TSİ ile 00.49'da NASA'nın Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma kompleksi 39A'dan fırlatılmıştı. Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'tan oluşan 4 kişilik mürettebat, ISS'ye 20 Ocak'ta ulaştı. Gezeravcı, 7 astronotun bulunduğu ISS'te 13 bilimsel deney gerçekleştirdi.



Dönüş için planlanan ilk tarih 3 Şubat olarak belirlenirken, hava koşullarının elverişli olmamasından dolayı ekibin ISS'ten ayrılması 3 kez ertelenmişti.



#Alper Gezeravcı
#Uzay
#astronot
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti Mardin ilçe belediye başkan adayları isim listesi 2024 belli oldu