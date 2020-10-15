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Teknoloji Amazon, Apple, Facebook, Googledan benzer hamle geldi
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Amazon, Apple, Facebook, Google'dan benzer hamle geldi

Teknolojinin en büyük 4 şirketi olarak görülen Amazon, Apple, Facebook, Google evden çalışmaya geçilen bugünlerde ofis kapasitelerini arttırdı. New York eyaletinin şehir merkezindeki iş yeri ve büyük ofis binaları salgın nedeniyle boş kalmaya devam ederken, Amazon, Apple, Facebook ve Google gibi büyük teknoloji firmaları şehirdeki ofis kapasitelerini artırdı

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs salgını sonrası birçok kurum ofislerinde küçülmeye giderken teknoloji şirketleri tam aksi yönde hareket etti.

New York eyaletinin şehir merkezindeki iş yeri ve büyük ofis binaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle boş kalmaya devam ederken dev teknoloji şirketleri şehirde yeni ofis kiralamayı ve kapasitelerini artırmayı sürdürüyor.

  • New York Times gazetesinde yer alan haberde, Amazon, Apple, Facebook ve Google gibi dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin, işçilerini evden çalıştırmaya devam etmesine rağmen New York'un metropolitan bölgesindeki ofis kapasitelerini Kovid-19 salgını döneminde artırdığı belirtildi.

California'daki Silikon Vadisi'nden sonra en büyük merkezlerini New York'ta kuran bu 4 teknoloji şirketinin, Manhattan adasında toplamda 22 bini aşkın çalışanı bulunurken istihdamlarını hızla artırdıkları bilgisine haberde yer verildi.

New York'ta ofis alanlarını artıran 4 şirketin, sosyal mesafe kuralına uygun olarak toplamda 15 bin yeni işçiyi istihdam edecek altyapıya kavuştuğu belirtilen haberde, özellikle sosyal paylaşım sitesi Facebook'un adadaki mevcut yerel iş gücünü neredeyse üçe katlayacak kadar yeni ofis alanı kiraladığı ifade edildi.

Haberde, on yıl önce New York'ta ilk ofisini açan Apple'ın da yeni ofisler kiraladığı, Amazon'un 5 caddedeki tarihi değeri olan bir binada ek bir ofis alanı için 1 milyar dolar civarında bir harcama yaptığı bildirildi.

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New York, teknoloji merkezine dönüşebilir

  • Kovid-19 salgını sonrası Manhattan'daki ofislere dönüş oranı yüzde 12 oranında kalırken, 4 büyük teknoloji şirketinin kapasitelerini büyük oranda artırması ve New York için binlerce yeni istihdam sağlaması, şehrin geleceğine dair umutların kaybolmadığı yönünde yorumlandı.

Salesforce, LinkedIn, Spotify ve ZocDoc ve Microsoft gibi şirketlerin de şehirdeki ofis varlıklarını az da olsa artırması, New York'un, ABD'nin doğu yakasındaki teknoloji merkezi haline dönüşmesinde rol oynuyor.

Öte yandan, son günlerde New York'un Brooklyn ve Queens bölgelerinde Kovid-19 vakalarında görülen artış ve ikinci dalga belirtisinin, insanlarda New York şehir bölgesinde yeni kısıtlamalarla karşılaşabileceği korkusunu tetiklediği belirtildi.

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