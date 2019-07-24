Amazon Türkiye önce doğrulamadı ardından cevapsız bıraktı

Amazon, Eylül 2018 tarihinden itibaren ülkemizde varlığını sürdürüyor. Mevcut e-ticaret platformlarından yaptığı transferlerle pazarda yer edinmeye çalışan amazon.com.tr müşteri hizmetleri departmanı kendi teknik sorunlarını müşterilerine yansıtıyor.

Bir sorun oluştu!

Amazon.com.tr üzerinden açtığınız hesabın güvenliği için iki basamaklı doğrulama kullanıyorsanız eğer, büyük bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Çünkü uzun bir süredir doğrulama kodları kayıt olurken belirttiğiniz cep telefonu numarasına gönderilmiyor. ‘Kodu almadınız mı?’ Yönlendirmesini tıkladığınızda karşınıza çıkan ekrandaki seçeneklerden ‘… nolu telefondan beni arayın’ seçeneğini tıkladığınızda ise bir hata olduğu yazıyor.

Bu sorunun bir hafta önce iletilmesine rağmen hiçbir aksiyon alınmaması amazon.com.tr çalışanlarının geri bildirimleri umursamadığını ortaya koyuyor. Dünyanın en büyük e-ticaret platformu bu basit hatayı anlık olarak çözüme ulaştıramıyor.

Şikayetler dikkate alınmıyor

Ayrıca müşteri şikayetlerinin dile getirildiği internet sitelerinde firma hakkında binden fazla şikayet yer alıyor. Bu şikayetlerin büyük bir çoğunluğu hakkında her hangi bir işlem yapılmamış. Müşterilerin en çok şikayet ettiği konular arasında para iadesi sorunları ve doğrulama kodu problemleri yer alıyor.

Bu ölçekteki bir platformun teknik sorunları anlık olarak çözebilme kabiliyetine sahip olması gerektiğini düşünmek yanlış olmayacaktır.