Ambargoları yenecek bir motor

Son yıllarda savunma sanayiinde yerli teknoloji hamleleriyle dikkat çeken ve bu alanda ihracat başarısını da artıran Türkiye yeni bir atağa hazırlanıyor. Merakla beklenen Milli Turbojet Motoru görücüye çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kale Grubu’nun savunma ve havacılık şirketlerinden Kale Ar-Ge’nin geliştirdiği Milli Turbojet Motoru’nu test ederek, proje hakkında bilgi aldı. Varank, yerli havacılık ve savunma şirketi Kale Havacılık ve Kale Ar-Ge’nin Tuzla’da bulunan tesislerinde devam eden projeleri inceleyerek, şirket tarafından geliştirilen yerli füze motorunun testini yaptı.
F-35’LERE TEDARİK
Kale Havacılık’ın Türk savunma sanayisinin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu anlatan Varank, Grubun üretim tesislerinde F-35’in çok önemli parçalarının üretildiğini aktardı. Varank, Türkiye’nin yerli ve katma değerli üretimiyle dünyada fark oluşturan ülkeler arasında yer almak istediğini kaydetti. Varank, şöyle konuştu:
DÜNYA MEDYASI BİZİ KONUŞUYOR
- “Savunma sanayisinde son dönemde elde ettiğimiz başarıları dünya medyası ve ülkeler konuşuyor. Bu kendi geliştirdiğimiz ürünlerle adeta savaş konseptleri değişmeye başladı. Tabii Kale’nin burada geliştirdiği ve inşallah yakın zamanda teslim edeceği bu motorlarla da ülkemizde çok büyük bir açığı kapatmış olacağız. Bİliyorsunuz Türkiye’ye gizli-açık ambargolar uygulanıyor. Bu manada da ambargoları yenecek bir ürünü bugün burada test etmiş olduk. Gerçekten gururluyuz."