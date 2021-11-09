Anaokulu videosu büyük tepki topladı! Youtuber Orkun Işıtmak'ın açıklaması tartışmaları alevlendirdi: Özür bile dilemedi

Ünlü sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak, YouTube kanalından "Bir günlük anaokulu öğretmeni oldum" başlıklı bir video yayınladı. Işıtmak, çocuklarla çekim gerçekleştirdi.

Çocukların yüzlerinin açık olmasına sosyal medyadan tepki gösterildi. Çocukların ağladığı anlar da eleştiri oklarının hedefi oldu.

"ÖĞRETMENİNİZ YOK ARTIK"

Üç yaşında olduğunu belirttiği çocuklara, videonun başında 'Öğretmeniniz artık yok, ben geldim" demesinin, henüz 'şaka bilinci gelişmemiş 3 yaş seviyesindeki çocukların kaldırabileceği bir 'espri' olmadığı yönündeki tepkiler Işıtmak'a yapılan bir diğer eleştiriler arasında...

"İNŞALLAH ISIRILMAM TETANOS OLDUM"

Işıtmak'ın "İnşallah ısırılmam tetanos aşımı da yaptırdım" sözlerinin yanı sıra çocukların tuvaletteyken bile videoya alınması kullanıcıları rahatsız etti.

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TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Son günlerin popüler dizisi Squid Game'e gönderme yapılması ve çocukların ağladığı anların ardından Twitter'da #OrkunIşıtmakHaddiniBil etiketi açıldı.

ANAOKULUNDAN AÇIKLAMA: HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK

Söz konusu videonun çekildiği Balca anaokulu'ndan da tepkilerin ardından yazılı açıklama geldi. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Sayın velilerimiz, eğlenmek ve çocuklarımıza hoş bir anı olması için izin verdiğimiz Youtube video çekimi ne yazık ki amacının dışına çıkmış ve üzücü bir hal almış bulunmaktadır. İlgili videonun ve bu videonun içinden cımbızla görüntüler çekerek hazırlanan kolajın internetten kaldırılması için hukuki süreci başlatmış bulunuyoruz. (Gerçi video bize seyrettirilmeden yayınlandığı günden beri Orkun Işıtmak'la videoyu kaldırılması için defalarca görüştük zaten.) Bir Youtube ve bir Instagram fenomeninin çocuklarımız üzerinden prim yapmalarına asla müsadece etmeyeceğimizi bilmenizi isteriz."

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ORKUN IŞITMAK: PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIM

Eleştirilerin ardından Youtuber Orkun Işıtmak da sessizliğini bozdu. Yazılı açıklama yapan Işıtmak videonun altına şu notu düştü:

"Arkadaşlar, video özelinde bazı Instagram hesapları bot hesaplarla Twitter üzerinden bu video hakkında saldırı başlatmışlar.

Öncelikle video çekimi öncesi okuldan ve tüm çocukların ailelerinden yazılı izin alındı. Her zaman çocuklarımız dahil herkese iyi örnek olmaya çalıştım. 2 tane akılsız Instagram hesabının takipçilerine ‘SALDIRIIN’ demesiyle bu durum değişmeyecek.

Bu şahısların paylaşımları sonrasında videoyu farklı farklı öğretmenlere, avukatlara, psikologlara, psikiyatr ve pedegoglara gösterdik, hiçbiri bir problem göremedi.

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Ayrıca Twitter’da yoğun bir şekilde paylaşılan Youtube Shorts videosu, Squid Game özelinde yapılan bir uyarlamadan ibarettir. Videonun tamamı değildir.

Toplumu haksız yere galeyana getirdikleri, beni ve anaokulunu kapattırmakla tehdit ettikleri, hakkımda sosyal medyada "karalama" kampanyası başlattıkları için bu troll grup hakkında tek tek suç duyurusunda bulunduk. Peşlerini bırakmayacağımdan emin olabilirsiniz.

Videoyu izlemeden yorum yapmayın, kimsenin de hakkını yemeyin!"

'ELEŞTİRENLERİ DAVA EDECEKMİŞ'

Video ile eleştiri oklarını üzerine çeken Orkun Işıtmak'a açıklaması sonrası da tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, Orkun Işıtmak'ın özür dilememesine, aksine 'soruşturma açacağım' diyerek tehditkar ifadeler kullanmasını sert dille eleştirdi. Kullanıcılar, 'Video vahim açıklaması daha vahim' yorumu yaptı.

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O yorumlardan bazıları şu şekilde:

"Bu ve bunun gibi hadsiz soytarıların bir video uğruna çocuklarınızın psikolojileriyle oynamasına müsaade etmeyin!"

"Bir okul öncesi öğretmeni olarak izlediklerim beni şok etti. Bir de buna "troller orkun’u hedef almış bu kez de hahaha" gibi yorumlar yapılmış. Tıklayıp şu tag’e bakın ve düşünün her şeyi gerçek sandığınız bir yaşta o çocukların yerindesiniz. Korkunç"

"Çocuk istismarına dur de! Yazıklar olsun! Çocukların tuvaletine bile kamera sokmuşlar!"

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