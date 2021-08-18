Teknoloji Sosyal medyada Taliban çatlağı Facebook yasaklayacak Twitter yayınlayacak
SOSYAL MEDYA

Sosyal medyada 'Taliban' çatlağı: Facebook 'yasaklayacak' Twitter 'yayınlayacak'

Sosyal paylaşım platformu Facebook, terör örgütü olarak gördüğü Taliban'a ait hesaplar ve Taliban’ı destekleyen içerikleri yasakladığını bildirmişti. Twitter'dan ise farklı bir karar geldi. Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban örgütü sözcülerinin kurallara uydukları sürece tweet atabileceklerini, diğer yöneticilerin de hesap açabileceklerini duyurdu. YouTube ve TikTok'dan henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sosyal medyada Taliban çatlağı: Facebook yasaklayacak Twitter yayınlayacak
Arşiv

ABD ordusunun çekilmesiyle birlikte Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban, teknoloji platformları ve sosyal medya da dahil olmak üzere bir çok araç üzerinden düzenli olarak propaganda yapmasıyla biliniyor. Bu nedenle Taliban'a karşı sosyal medya platformlarının tutumları tartışma konusu oldu.

FACEBOOK, WHATSAPP VE INSTAGRAM'DAN YASAK

Facebook, Taliban'ı destekleyen paylaşımların platformundan kaldırılacağını açıklayan ilk büyük şirket oldu.

Facebook sözcüsü, Taliban’ın ABD yasalarına göre terör örgütü olarak görüldüğünü ve tehlikeli örgütler politikaları uyarınca şirket hizmetlerinden faydalanmasının yasaklandığını bildirdi. Söz konusu kararın Instagram ve WhatsApp için de geçerli olduğunu belirtti.

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TWİTTER: PAYLAŞIM YAPABİLİRLER

Twitter ise bu konuda bu konuda farklı bir tutum sergiledi.

Taliban sözcülerinin aktif olarak kullandıkları hesaplardan kurallara uydukları sürece tweet atabilecekleri yönünde bir açıklama yapıldı.

Aynı şartlar altında, diğer Taliban yöneticilerinin de platformda hesap açabilecekleri ifade edildi.

Twitter sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Afganistan'daki durum hızla gelişiyor [...] Ülkedeki insanların yardım istemek için Twitter'ı kullandıklarına tanık oluyoruz. Twitter'ın en büyük önceliği insanları güvende tutmaktır ve tetikte olmaya devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "Kurallarımızı proaktif bir şekilde uygulamaya ve onların ihlali anlamına gelebilecek şiddeti yüceltme, manipülasyon ve spam gibi uygulamalara karşı kullanıcı politikalarını gözden geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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TWİTTER TRUMP'IN HESABINI KAPATMIŞTI

Twitter yönetiminin bu 'hoşgörülü' tavrı eleştirilere neden olurken ABD eski başkanı Donald Trump'ın hesabının kapatılması akıllara geldi.

Twitter, 6 Ocak'ta yaşanan kanlı Konre baskınının ardından Trump'ın hesabını önce askıya almış daha sonra da kalıcı olarak kapatmıştı.

  • Twitter'ın eylemsiz tutumu, platformdan ömür boyu men edilen eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri de dahil olmak üzere pek çok kesimin tepkisini çekti.

YOUTUBE VE TİKTOK SESSİZ

Diğer büyük sosyal medya mecraları olan YouTube ve TikTok da Taliban ile ilgili içerikleri yasakladıklarına dair herhangi bir açıklama yayınlamadı.

Google'ın popüler video paylaşım platformu YouTube, Taliban'la ilgili içerikler hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Ancak şirket, hükümetlerin terörist olarak tanımladığı gruplara karşı kuralları olduğunu söyledi.

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