Teknoloji Facebook ve Instagramdan Taliban kararı Destekleyici içerikler anında silinecek
SOSYAL MEDYA

Facebook ve Instagram'dan 'Taliban’ kararı: Destekleyici içerikler anında silinecek

Sosyal paylaşım platformu Facebook, terör örgütü olarak gördüğü Taliban'a ait hesaplar ve Taliban’ı destekleyen içerikleri yasakladığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Facebook ve Instagramdan Taliban’ kararı: Destekleyici içerikler anında silinecek
Arşiv

Facebook sözcüsü, BBC’ye yaptığı açıklamada, Taliban’ın ABD yasalarına göre terör örgütü olarak görüldüğünü ve tehlikeli örgütler politikaları uyarınca şirket hizmetlerinden faydalanmasının yasaklandığını bildirdi.

Sözcü, Taliban’a, temsilcilerine ait ya da onun adına açılan hesapların kapatılacağı ve grubu öven içerik ve paylaşımlarının kaldırılacağını aktardı.

Grubun Afganistan’ın kontrolünü hızla ele geçirmesinin ardından teknoloji firmaları, Taliban’la ilgili içeriklerle nasıl başa çıkacaklarına dair ciddi sorularla karşı karşıya kalmıştı.

  • Sözcü, yerel dilleri konuşan ve yerel bağlamlar hakkında bilgi sahibi olan bir grup Afgan uzmanla çalışarak platformda ortaya çıkan sorunların tespiti ve uyarılması konusunda yardım aldıklarını ifade etti.


INSTAGRAM VE WHATSAPP İÇİN DE GEÇERLİ


Hükümetlerin tanınması konusunda kararlar almadıklarını vurgulayan sözcü, ancak "uluslararası toplum otoritesini" takip ettiklerinin altını çizdi.

Sözcü, söz konusu kararın Instagram ve WhatsApp için de geçerli olduğunu söyledi.

  • Taliban, mesajlarını yaymak için yıllardır sosyal medya platformlarını kullanıyor.

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