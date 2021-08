Yardım çağrısında bulunan Afgan yönetmen Sahraa Karimi'den Türkiye'ye teşekkür

Taliban'ın Afganistan'da tüm vilayetleri ele geçirdikten sonra başkent Kabil'e de girip ülke yönetimini almasıyla ülkeden tahliyeler başlamıştı. Afganlar havaalanına akın ederken, tanınmış isimler dünyaya çağrıda bulunmuştu.

YARDIM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Onlardan biri de Afgan yönetmen ve film yapımcısı Sahraa Karimi'ydi. Afgan yönetmen Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Lütfen bizim için dua edin. Bu büyük dünyanın insanları, lütfen sessiz kalmayın" sözleriyle çağrıda bulunmuştu. Bu sözler dünya medyasında kendine yer bulmuştu.

AİLESİYLE TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Dün Afganistan'daki Türklerin tahliyesi için gönderilen uçakla, Afgan yönetmen de ülkeye getirildi. Karimi, kendisiyle birlikte 11 kişilik ailesinin de tahliye edildiğini açıklayarak, sosyal medya hesabından Türkiye'ye teşekkür etti.

#SlovakFilmAndTVAcademy, (Wanda Hyricova),

#Ukrain_Government (President office and Ministry of Foreign Affairs) #Turkish_Government (Turkish Embassy) #EmbassyOfSlovakiaInIran

All together helped me to get out of Kabul,they also saved other 11person.



I am #alive and safe. pic.twitter.com/gtvoRLr7wH — Sahraa Karimi/ صحرا كريمي (@sahraakarimi) August 17, 2021

