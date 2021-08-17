Hayat Yardım çağrısında bulunan Afgan yönetmen Sahraa Karimiden Türkiyeye teşekkür
AKTÜEL

Yardım çağrısında bulunan Afgan yönetmen Sahraa Karimi'den Türkiye'ye teşekkür

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından "Lütfen sessiz kalmayın" diyerek yardım çağrısında bulunan Afgan yönetmen ve film yapımcısı Sahraa Karimi, Türkiye’nin gönderdiği tahliye uçağıyla Afganistan’dan çıkış yaptı. Afgan yönetmen, kendisiyle birlikte ailesinin de tahliye edildiğini açıklayarak, Türkiye'ye teşekkür etti.

Haber Merkezi Diğer
Yardım çağrısında bulunan Afgan yönetmen Sahraa Karimiden Türkiyeye teşekkür
Sahraa Karimi

Taliban'ın Afganistan'da tüm vilayetleri ele geçirdikten sonra başkent Kabil'e de girip ülke yönetimini almasıyla ülkeden tahliyeler başlamıştı. Afganlar havaalanına akın ederken, tanınmış isimler dünyaya çağrıda bulunmuştu.

YARDIM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Onlardan biri de Afgan yönetmen ve film yapımcısı Sahraa Karimi'ydi. Afgan yönetmen Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Lütfen bizim için dua edin. Bu büyük dünyanın insanları, lütfen sessiz kalmayın" sözleriyle çağrıda bulunmuştu. Bu sözler dünya medyasında kendine yer bulmuştu.

AİLESİYLE TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Dün Afganistan'daki Türklerin tahliyesi için gönderilen uçakla, Afgan yönetmen de ülkeye getirildi. Karimi, kendisiyle birlikte 11 kişilik ailesinin de tahliye edildiğini açıklayarak, sosyal medya hesabından Türkiye'ye teşekkür etti.

Afganistan’dan tahliye edilen Türk vatandaşı: Allah Türk askerinden ve devletimizden razı olsun
OYNAT 01:40
Afganistan’dan tahliye edilen Türk vatandaşı: Allah Türk askerinden ve devletimizden razı olsun
Afganistan'da bulunan 324 Türk vatandaşı THY'nin TK707 sefer sayılı tahliye uçuşuyla yurda getirildi. Yurda gelmekten mutlu olduklarını belirten Musa Mutlu isimli vatandaş, 'Dün Kabil'e Taliban girdi, yolları kestiler. Bizi alıp havalimanına getirdiler. Sonra THY bizi aldı. 3 saat uçağın içinde bekledik. Afganlar piste girmişlerdi. Türk askerleri alanı temizledikten sonra kalkış yaptı uçak. Vatanımıza geldik rahatız. Türk elçiliğimizden ve devletimizden Allah razı olsun' dedi.

Kabil Havalimanı'ndaki izdihamda 5 kişi hayatını kaybetti
OYNAT 00:23
Kabil Havalimanı'ndaki izdihamda 5 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'da ülkeden ayrılmak isteyen binlerce sivilin akın ettiği ve ABD askerlerinin havaya ateş açtığı Kabil Uluslararası Havalimanı'nda en az 5 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 5 kişinin cansız bedenlerinin bir araca götürüldüğünü gördüğünü belirten görgü tanıkları, kurbanların bir silahla vurularak mı yoksa izdihamda mı öldürüldüğünün net olmadığını kaydetti.

İki Afgan vatandaşının uçaktan düşmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 00:22
İki Afgan vatandaşının uçaktan düşmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Afganistan'a tahliye için gelen Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağa binemeyen iki Afganistanlı, iniş takımlarının bulunduğu yere oturarak adeta ölüme uçmuştu. Kalkıştan kısa süre sonra metrelerce yüksekten yere çakılan iki Afgan'ın o anlara ilişkin yeni görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan Afganların ölmeden önceki son görüntüleri
OYNAT 00:47
Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan Afganların ölmeden önceki son görüntüleri
Afganistan'dan kaçmak için havalimanından kalkan Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan iki Afgan, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere çakılmıştı.

Olaya ait yeni ortaya çıkan görüntülerde Afganların kalkış esnasındaki uçağa tutunma anları net şekilde görülüyor.

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