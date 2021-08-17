Dünya CNN muhabiri Clarissa Ward Taliban sonrası çarşafa girdiği iddiası hakkında ilk kez konuştu
ORTADOĞU

CNN muhabiri Clarissa Ward Taliban sonrası çarşafa girdiği iddiası hakkında ilk kez konuştu

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi sonrası yayınlardaki kıyafet değişikliği sosyal medyada gündem olan CNN muhabiri Clarissa Ward, konuyla ilgili açıklama yayımladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CNN muhabiri Clarissa Ward Taliban sonrası çarşafa girdiği iddiası hakkında ilk kez konuştu
Clarissa Ward

Afganistan'da yönetimi Taliban'ın ele geçirmesi sonrası kadınlar için korku büyüdü. Ülkede kadınlar Taliban korkusuyla sokağa çıkamazken, CNN International muhabirinin de değişen görüntüsü dikkat çekti.

Clarissa Ward, Taliban militanlarının Kabil'e girmesinden bir gün önce normal kıyafetleriyle yayına çıkan, bir gün sonra ise Taliban'ın dayattığı kara çarşafla CNN International ekranlarında göründü.

GÜNÜN KONUSU OLDU

Ward'ın kıyafet değişimi sosyal medyada kısa sürede gündem haline geldi. Pek çok kişi muhabirin bir gün önce ve bir gün sonra giydiği kıyafetleri kıyaslayarak değişime dikkat çekti.

"FARK VAR AMA BU KADAR KESKİN DEĞİL"

Ward, duruma Twitter'dan yaptığı paylaşımla açıklık getirdi.

İki fotoğrafına yer veren Ward, "Bu mimleme yanlış. Üstteki fotoğraf özel bir yerleşkenin içinde. Alt taraftaki Kabil'in ele geçirdiği Taliban sokaklarında. Daha önce Kabil'de sokakta, saçlarım tamamen kapalı ve abaya olmasa da hep başörtüsü takardım. Yani bir fark var ama bu kadar keskin değil" ifadesini kullandı.

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