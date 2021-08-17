CNN muhabiri Clarissa Ward Taliban sonrası çarşafa girdiği iddiası hakkında ilk kez konuştu

Afganistan'da yönetimi Taliban'ın ele geçirmesi sonrası kadınlar için korku büyüdü. Ülkede kadınlar Taliban korkusuyla sokağa çıkamazken, CNN International muhabirinin de değişen görüntüsü dikkat çekti.

Clarissa Ward, Taliban militanlarının Kabil'e girmesinden bir gün önce normal kıyafetleriyle yayına çıkan, bir gün sonra ise Taliban'ın dayattığı kara çarşafla CNN International ekranlarında göründü.

GÜNÜN KONUSU OLDU

Ward'ın kıyafet değişimi sosyal medyada kısa sürede gündem haline geldi. Pek çok kişi muhabirin bir gün önce ve bir gün sonra giydiği kıyafetleri kıyaslayarak değişime dikkat çekti.

"FARK VAR AMA BU KADAR KESKİN DEĞİL"

Ward, duruma Twitter'dan yaptığı paylaşımla açıklık getirdi.

REKLAM

İki fotoğrafına yer veren Ward, "Bu mimleme yanlış. Üstteki fotoğraf özel bir yerleşkenin içinde. Alt taraftaki Kabil'in ele geçirdiği Taliban sokaklarında. Daha önce Kabil'de sokakta, saçlarım tamamen kapalı ve abaya olmasa da hep başörtüsü takardım. Yani bir fark var ama bu kadar keskin değil" ifadesini kullandı.

DÜNYA Taliban Kabil'e girince CNN muhabiri haberini başını kapatarak duyurdu

GÜNDEM Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz

DÜNYA Macron'a Afganistan açıklaması sonrası 'Emmanuel Le Pen' benzetmesi

DÜNYA Taliban Afganistan'da genel af ilan etti