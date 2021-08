Taliban Kabil'e girince CNN muhabiri haberini başını kapatarak duyurdu

Dünyanın dikkatinin Afganistan'a çevrildiği bir dönemde ABD basınından CNN televizyonu, sahadaki gelişmeleri okurlarına aktarıyor. CNN Uluslararası Baş Muhabiri Clarissa Ward, Taliban'ın kontrolüne geçen başkent Kabil'den yayın yaptı.

BAŞÖRTÜLÜ CNN MUHABİRİNDEN TALİBAN YAYINI

Taliban unsurlarının yanından gelişmeleri aktaran Ward'ın başörtüsü taktığı görüldü. Taliban kontrolündeki Afganistan'da hayatı "Tamamen tuhaf" şeklinde nitelendiren Ward, 6 milyonun yaşadığı Kabil'in birkaç saat içinde alındığını söyledi.

ABD ELÇİLİK BİNASI ÖNÜNDE TOPLANDILAR

CNN muhabiri, ABD Elçiliği binasının önünde toplanan Taliban üyelerinin yanından yaptığı yayında, bazılarının Amerikan silahı taşıdığını ve "adaleti sağlamak istediklerini, kimsenin endişe etmemesi gerektiğini" söylediğini belirtti.

"AMERİKA BURAYI TERK ETMELİ"

Taliban üyelerine ABD'ye ne gibi mesaj göndermek istediklerini soran Ward, "Amerika, Afganistan'da yeterince vakit harcadı. Buradan gitmek zorundalar. Halihazırda çok insan ve para kaybettiler." yanıtını aldı.

Kabil'in nabzını tutan Clarissa Ward, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafına, "Bugün Kabil sokaklarındayız. Tarihe tanıklık ettiğimizi hissediyorum." notunu düştü.

On the streets of Kabul today- feel we are witnessing history pic.twitter.com/wcVKzbT6oJ — Clarissa Ward (@clarissaward) August 16, 2021

İki Afgan vatandaşının uçaktan düşmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı Afganistan'a tahliye için gelen Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağa binemeyen iki Afganistanlı, iniş takımlarının bulunduğu yere oturarak adeta ölüme uçmuştu. Kalkıştan kısa süre sonra metrelerce yüksekten yere çakılan iki Afgan'ın o anlara ilişkin yeni görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Afganistan'ı terk eden eski cumhurbaşkanı Gani'nin "Ben kaçanlardan olmayacağım" sözleri gündemde

ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık işgali sonlandırarak çekilmesinin ardından Taliban hızla ilerleyişe geçti. Bunun üzerine televizyona çıkarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Eşref Gani 'Afganistan Kralı Emanullah Han'a saygı duyarım ama kaçtı. Ben kaçanlardan olmayacağım' ifadelerini kullandı. 9 gün sonra Taliban'ın başkent Kabil'i çevrelemesi üzerine Gani ülkeyi terk etti.

Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan Afganların ölmeden önceki son görüntüleri Afganistan'dan kaçmak için havalimanından kalkan Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan iki Afgan, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere çakılmıştı.



Olaya ait yeni ortaya çıkan görüntülerde Afganların kalkış esnasındaki uçağa tutunma anları net şekilde görülüyor.





