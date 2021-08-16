Taliban Kabil'e girince CNN muhabiri haberini başını kapatarak duyurdu

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmeye başlamasıyla kentte kaos ortamı yaşanıyor.
Sözcü Muhammed Naim, her ne kadar kadınların azınlıkların haklarına ve şeriat hukuku kapsamındaki ifade özgürlüğüne saygı duyacağını açıklasa da, CNN muhabiri Clarissa Ward, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesini başörtüsü takarak duyurdu.
Dünyanın dikkatinin Afganistan'a çevrildiği bir dönemde ABD basınından CNN televizyonu, sahadaki gelişmeleri okurlarına aktarıyor. CNN Uluslararası Baş Muhabiri Clarissa Ward, Taliban'ın kontrolüne geçen başkent Kabil'den yayın yaptı.
BAŞÖRTÜLÜ CNN MUHABİRİNDEN TALİBAN YAYINI
Taliban unsurlarının yanından gelişmeleri aktaran Ward'ın başörtüsü taktığı görüldü. Taliban kontrolündeki Afganistan'da hayatı "Tamamen tuhaf" şeklinde nitelendiren Ward, 6 milyonun yaşadığı Kabil'in birkaç saat içinde alındığını söyledi.
ABD ELÇİLİK BİNASI ÖNÜNDE TOPLANDILAR
CNN muhabiri, ABD Elçiliği binasının önünde toplanan Taliban üyelerinin yanından yaptığı yayında, bazılarının Amerikan silahı taşıdığını ve "adaleti sağlamak istediklerini, kimsenin endişe etmemesi gerektiğini" söylediğini belirtti.
REKLAM
"AMERİKA BURAYI TERK ETMELİ"
Taliban üyelerine ABD'ye ne gibi mesaj göndermek istediklerini soran Ward, "Amerika, Afganistan'da yeterince vakit harcadı. Buradan gitmek zorundalar. Halihazırda çok insan ve para kaybettiler." yanıtını aldı.
Kabil'in nabzını tutan Clarissa Ward, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafına, "Bugün Kabil sokaklarındayız. Tarihe tanıklık ettiğimizi hissediyorum." notunu düştü.