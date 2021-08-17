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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amman’da Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Taliban'ın Kabil'e girmesi ve Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından yaşanan kaosu üzüntü içinde izlediklerini belirten Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının da tahliyesinin devam edileceğini söyledi. Kabil Havalimanı'nın güvenliği için gereken her şeyin yapılacağını dile getiren Çavuşoğlu, "Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Talibanın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amman’da Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Ürdün ile ekonomik iş birliği anlaşmasının imzalandığını belirten Çavuşoğlu, "Ekonomik komisyon kuruyoruz. Tüm boyutlar ele alınacak. amacımız ekonomik alanda iş birliğimizi geliştirmek olacak. Türkiye Ürdün olarak her zaman çok iyi ilişki içinde olduk, olmaya da devam edeceğiz dedi.

Afganistan'da gelişmelerin hızlı şekilde gerçekleştiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Özellikle son haftalarda ABD'nin çekilmesiyle Taliban ilerledi. Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeyi terk etmesiyle Taliban ülkeyi ele geçirdi." diye konuştu.

"Bizi üzen görüntüler oldu"

Kabil'de dün büyük panik yaşandığını ve sivillerin havaalanına girmesinin üzücü görüntülere sebep olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Biz tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil. Aynı şekilde daha önce müzakereleri sürdüren Abdullah Abdullah, Hamid Karzai gibi önemli şahsiyetler hala Kabil'de ve Taliban'la görüşme hazırlıkları yapıyorlar." diye konuştu.

"Taliban ile diyalog içindeyiz"

Katar'ın bu girişimlerdeki rolünü de takdirle karşıladığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Şu anda ülkenin bir sakinleşmesi lazım. Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz. Gerek yabancılara gerek diplomatik misyonlara gerekse kendi halkına yönelik. Umarım eylemlerde de bunu görürüz. Biz Türkiye olarak kardeş Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını ve huzurunu desteklemeye devam edeceğiz."

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