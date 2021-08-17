ABD'nin tahliye uçağında insan istifi: Adım atacak yer kalmadı

ABD öncülüğünde NATO gücünün Afganistan'dan çekilmesi sonrasında ülkede kontrolü ele geçiren Taliban, dün son olarak başkent Kabil'e girdi. Cumhurbaşkanı ülkeyi terk ederken, vatandaşlar ise hem kara yolu hem de hava yolu ile Afganistan'dan kaçmanın yollarını aramaya başladı.

Binlerce kişi havalimanına akın etti

Ülkeyi terk etmek isteyen binlerce kişi, dün akşamdan bu yana Kabil Uluslararası Havalimanı'na akın etti.

OYNAT 00:22 İki Afgan vatandaşının uçaktan düşmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı Afganistan'a tahliye için gelen Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağa binemeyen iki Afganistanlı, iniş takımlarının bulunduğu yere oturarak adeta ölüme uçmuştu. Kalkıştan kısa süre sonra metrelerce yüksekten yere çakılan iki Afgan'ın o anlara ilişkin yeni görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. BiP'te paylaş

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Adım atacak yer kalmadı

ABD'ye ait C-17 tipi askeri uçağının iniş takımlarına tutunan 2 kişinin tekerlekler kapanınca yere düşerek feci şekilde can verirken, uçağın içinde çekilen bir fotoğrafta ise adım atacak dahi yer kalmadığı görüldü.