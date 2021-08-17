Dünya ABDnin tahliye uçağında insan istifi Adım atacak yer kalmadı
ASYA

ABD'nin tahliye uçağında insan istifi: Adım atacak yer kalmadı

ABD, Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından bölgeye tahliye uçaklarını gönderdi. Havalimanına akın eden onlarca Afgan, C-17 uçağını hınca hınç doldurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDnin tahliye uçağında insan istifi: Adım atacak yer kalmadı
Taliban'dan kaçan onlarca ​Afgan C-17 uçağını hınca hınç doldurdu

ABD öncülüğünde NATO gücünün Afganistan'dan çekilmesi sonrasında ülkede kontrolü ele geçiren Taliban, dün son olarak başkent Kabil'e girdi. Cumhurbaşkanı ülkeyi terk ederken, vatandaşlar ise hem kara yolu hem de hava yolu ile Afganistan'dan kaçmanın yollarını aramaya başladı.

Binlerce kişi havalimanına akın etti

Ülkeyi terk etmek isteyen binlerce kişi, dün akşamdan bu yana Kabil Uluslararası Havalimanı'na akın etti.

İki Afgan vatandaşının uçaktan düşmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
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İki Afgan vatandaşının uçaktan düşmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Afganistan'a tahliye için gelen Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağa binemeyen iki Afganistanlı, iniş takımlarının bulunduğu yere oturarak adeta ölüme uçmuştu. Kalkıştan kısa süre sonra metrelerce yüksekten yere çakılan iki Afgan'ın o anlara ilişkin yeni görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Adım atacak yer kalmadı

ABD'ye ait C-17 tipi askeri uçağının iniş takımlarına tutunan 2 kişinin tekerlekler kapanınca yere düşerek feci şekilde can verirken, uçağın içinde çekilen bir fotoğrafta ise adım atacak dahi yer kalmadığı görüldü.

Kabil Havaalanı'nda uçağa binebilmek için yolcu biniş köprüsüne tırmandılar
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Kabil Havaalanı'nda uçağa binebilmek için yolcu biniş köprüsüne tırmandılar
Afganistan'da Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesinin ardından Kabil Havaalanında hareketli dakikalar yaşanıyor.

Afganistan'dan kaçmak isteyen vatandaşların havaalanına akın etmesiyle yolcu biniş köprüsünde izdiham yaşandı. İnsanların tırmanarak uçağa binmeye çalışma anları ilginç görüntüler oluşturdu.

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