ABD'nin tahliye uçağında insan istifi: Adım atacak yer kalmadı

ABD öncülüğünde NATO gücünün Afganistan'dan çekilmesi sonrasında ülkede kontrolü ele geçiren Taliban, dün son olarak başkent Kabil'e girdi. Cumhurbaşkanı ülkeyi terk ederken, vatandaşlar ise hem kara yolu hem de hava yolu ile Afganistan'dan kaçmanın yollarını aramaya başladı.
Binlerce kişi havalimanına akın etti
Ülkeyi terk etmek isteyen binlerce kişi, dün akşamdan bu yana Kabil Uluslararası Havalimanı'na akın etti.
ABD'ye ait C-17 tipi askeri uçağının iniş takımlarına tutunan 2 kişinin tekerlekler kapanınca yere düşerek feci şekilde can verirken, uçağın içinde çekilen bir fotoğrafta ise adım atacak dahi yer kalmadığı görüldü.